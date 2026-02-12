Chcete poradit s vyplnění daňového přiznání? Úředníci vyráží na pomoc s vyplněním a podáním daňového přiznání do obci

Máte strach či problémy s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z příjmů? Tak můžete využít rad úředníků, kteří vyrážejí do terénu do obcí. Kde je můžete očekávat v místě či blízkosti vašeho bydliště?
Úředníci vyrážejí radit do obcí s vyplněním daňového přiznání
V nadcházejících dnech finanční úřady vyšlou své specialisty do 119 obcí v rámci 272 výjezdů napříč celým Českem. Nabídnou lidem osobní konzultace i praktickou pomoc s vyplněním formulářů.
Podporu doplní také konzultační telefonní linky a prodloužené úřední hodiny na podatelnách finančních úřadů.
„K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Kdy budou úředníci radit ve vaší obci?
Termín, ve kterém budou ve vaší obci úředníci radit s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z příjmů, najdete na stránkách finanční správy.
Termíny pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025:
- listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
- elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
- podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026