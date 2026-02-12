Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Chcete poradit s vyplnění daňového přiznání? Úředníci vyráží na pomoc s vyplněním a podáním daňového přiznání do obci

Chcete poradit s vyplnění daňového přiznání? Úředníci vyráží na pomoc s vyplněním a podáním daňového přiznání do obci

Michal Bureš
Dnes

16. 1. 26 / 1x / daň z příjmů, daňové přiznání, daně Autor: Madrock24 / Shutterstock.com
Ilustrační obrázek

Máte strach či problémy s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z příjmů? Tak můžete využít rad úředníků, kteří vyrážejí do terénu do obcí. Kde je můžete očekávat v místě či blízkosti vašeho bydliště?

Úředníci vyrážejí radit do obcí s vyplněním daňového přiznání

V nadcházejících dnech finanční úřady vyšlou své specialisty do 119 obcí v rámci 272 výjezdů napříč celým Českem. Nabídnou lidem osobní konzultace i praktickou pomoc s vyplněním formulářů. 

Podporu doplní také konzultační telefonní linky a prodloužené úřední hodiny na podatelnách finančních úřadů.

„K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Kdy budou úředníci radit ve vaší obci?

Termín, ve kterém budou ve vaší obci úředníci radit s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z příjmů, najdete na stránkách finanční správy.

Kdo vám zpracuje daňové přiznání k příjmům fyzické osoby za rok 2025?

Zobraz výsledek

Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v roce 2026?

Termíny pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025:

  • listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
  • elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
  • podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026
Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

