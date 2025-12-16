Finance.cz  »  Spotřebitel  »  ČOI: Porušení předpisů zjistila téměř u 90 % kontrolovaných e-shopů

ČOI: Porušení předpisů zjistila téměř u 90 % kontrolovaných e-shopů

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-eshop-nakup-online.jpg Autor: Shutterstock

Česká obchodní inspekce odhalila ve třetím čtvrtletí roku 2025 závažné nedostatky u většiny kontrolovaných internetových obchodů. Téměř 90 % e-shopů porušilo právní předpisy.

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala ve třetím čtvrtletí roku 2025 v kontrolách internetových obchodů, a to zejména u těch, u nichž existovalo podezření na porušování zákonných povinností. Od července do září 2025 provedla celkem 133 kontrol, porušení právních předpisů zjistila ve 119 případech, tedy v 89,5 % kontrol.

Nejčastější zjištěná porušení

V rámci kontrol bylo zjištěno celkem 465 porušení zákonů a nařízení. Nejčastěji šlo o porušení zákona o ochraně spotřebitele, zejména o nedostatečné informování spotřebitelů o právech z vadného plnění a o podmínkách reklamace. Častým problémem byly také nekalé obchodní praktiky, především klamavé informace nebo neuvedení podstatných údajů, včetně netransparentního nakládání se spotřebitelskými recenzemi.

Část pochybení se týkala rovněž občanského zákoníku, zejména povinností prodávajících před uzavřením smlouvy na dálku, informací o právu na odstoupení od smlouvy nebo správného označení objednávek jako závazných k platbě.

Uložené pokuty přesáhly 2,5 milionu korun

Na základě zjištěných porušení nabylo ve sledovaném období právní moci 107 pokut v celkové výši 2 719 500 Kč. Podle ČOI výsledky kontrol potvrzují dlouhodobě přetrvávající nedostatky při dálkovém prodeji, zejména v oblasti informování spotřebitelů o jejich právech.

Česká obchodní inspekce zároveň upozorňuje, že kontroly se cíleně zaměřují na e-shopy, u nichž existuje zvýšené riziko porušování právních předpisů. Významným podnětem ke kontrolám obchodů jsou stížnosti samotných spotřebitelů.

Zdroj: ČOI

