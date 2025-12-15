Finanční správa opět vyrazí do obcí, aby lidem pomohla s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí

Finanční správa znovu vyrazí mezi lidi. V obcích po celé republice pomůže s daní z nemovitých věcí, jejíž přiznání se podává do 2. února 2026.
Finanční správa i v roce 2026 pokračuje v oblíbené službě, která má lidem usnadnit splnění jejich daňových povinností. V lednu příštího roku vyšlou její pracovníci celkem 255 výjezdů do obcí po celé České republice, kde budou k dispozici osobně pro všechny, kdo potřebují pomoc s vyplněním nebo podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.
Na koho se vztahuje povinnost podat daňové přiznání z nemovitých věcí?
Daňové přiznání budou podávat zejména osoby, které v roce 2025 pořídily, prodaly či darovaly nemovitost nebo provedly její úpravy mající vliv na výši daně, například přístavbu či změnu užívání nemovitosti. Případné změny koeficientů promítne správce daně automaticky a v průběhu dubna a května pak poplatníky tradičně informuje o výši daně,“ sděluje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Pro pohodlné podání přiznání Finanční správa doporučuje využít také online portál MOJE daně, kde si lze formulář nechat předvyplnit z dostupných databází (např. z katastru nemovitostí) a rovnou ho elektronicky odeslat.
Nejpozdější datum pro podání přiznání je 2. února 2026
Pokud například koupíte nebo prodáte nemovitou věc v průběhu roku 2025, podáváte daňové přiznání až následující rok ve lhůtě od 1. ledna do 2. února 2026 (31. leden je sobota, takže se posouvá konec lhůty na první pracovní den), do položky zdaňovací období uvedete rok 2026 a v přiznání uvedete všechny nemovité věci, které k 1. lednu 2026 vlastníte (nezáleží, jestli u nich došlo ke změně), a ty které již k 1. lednu 2025 nevlastníte, neuvedete vůbec.
Prodloužení úředních hodin
Také budou prodloužené úřední hodiny na finančních úřadech v posledních dnech před uzávěrkou přiznání, aby měli lidé více času věci vyřídit. Letos budou platit od 26. ledna do 2. února 2026:
- Pondělí až čtvrtek: 8:00–17:00
- Pátek: 8:00–14:00
Přehled obcí, termínů výjezdů, konzultačních míst i provozní doby speciálních telefonních linek naleznete pod tímto odkazem.
