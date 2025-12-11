Jak vysoká je průměrná čistá mzda v zemích OECD?

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci daň z příjmu a povinné pojistné. Čistá mzda na účet je tak nižší právě o povinné přímé daně oproti hrubé mzdě sjednané zpravidla v pracovní smlouvě.
Praktický výpočet čisté mzdy v Česku
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2024 zaokrouhlená na stokoruny činila dle databáze OECD v Česku 45 800 Kč. Pro porovnání uvádíme průměrnou mzdu dle metodiky OECD, stejně je tomu i v ostatních členských zemích OECD uvedených níže. Při výpočtu daně z příjmu počítáme pouze se základní daňovou slevou na poplatníka ve výši 2 570 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani.
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
45 800 Kč
|
Sociální pojištění
|
3 252 Kč (45 800 Kč x 7,1 %)
|
Zdravotní pojištění
|
2 061 Kč (45 800 Kč x 4,5 %)
|
Daň z příjmu
|
4 300 Kč (45 800 Kč x 15 % – 2 570 Kč)
|
Čistá mzda na účet
|
36 187 Kč (45 800 Kč – 3 252 Kč – 2 061 Kč – 4 300 Kč)
Zdroj: vlastní výpočet autora
Jaký bude výpočet čisté mzdy v roce 2026?
Rozhoduje hrubá mzda a daně ze mzdy
Průměrnou čistou mzdu nejvíce ovlivňuje průměrná hrubá mzda v jednotlivých zemích, která se velmi liší. I když jsou všechny členské země OECD vyspělé, tak jsou mezi nimi stále významné ekonomické rozdíly a tím samozřejmě i mzdové rozdíly. Druhým parametrem je celkové zdanění na straně zaměstnance. Obecně můžeme říci, že v mimoevropských zemích OECD jsou celkové přímé daně placené zaměstnance nižší než v evropských zemích, takže při porovnání průměrné čisté mzdy jsou na tom mimoevropské země lépe než při porovnání průměrné čisté mzdy.
Porovnání čisté mzdy v členských zemí OECD
Níže v textu máme uvedenu průměrnou čistou měsíční mzdu v členských zemích OECD, přičemž podklady pro samotný výpočet jsou převzaty z publikace OECD – „Taxing Wages 2025“. Při výpočtu daně z příjmu je u všech zemích uplatněna pouze základní daňová sleva nebo základní nezdanitelná položka, pravidla výpočtu jsou stejná jako v Česku výše. Průměrnou měsíční čistou mzdu máme uvedenu v národní měně i v korunách, v národní měně v celých číslech a v českých korunách po zaokrouhlení na stokoruny. Částka v českých korunách je pochopitelně ovlivněna aktuálním směnným kurzem. Dle průměrné měsíční čisté mzdy si můžeme jednotlivé členské země OECD rozdělit do pěti skupin:
Více než 100 000 Kč
Pouze ve třech zemích OECD byla v roce 2024 průměrná měsíční čistá mzda vyšší než 100 000 Kč, a sice ve Švýcarsku (6 794 CHF = 179 000 Kč), na Islandu (716 536 ISK = 124 000 Kč) a v Lucembursku (4 204 EUR = 103 600 Kč).
Více než 80 000 Kč a méně než 100 000 Kč
Hned v jedenácti členských zemích OECD se průměrná čistá měsíční mzda pohybovala v loňském roce od 80 000 Kč do 100 000 Kč, a to v Nizozemí (3 991 EUR = 98 400 Kč), ve Velké Británii (3 361 GBP = 96 000 Kč), v Norsku (45 760 NOK = 95 000 Kč), v Irsku (3 849 EUR = 94 900 Kč), v USA (4 450 USD = 93 100 Kč), v Dánsku (27 322 DKK = 90 300 Kč), v Austrálii (6 461 AUD = 88 500 Kč), v Rakousku (3 460 EUR = 85 300 Kč), v Kanadě (5 486 CAD = 84 300 Kč), v Izraeli (13 183 ILS = 82 400 Kč) a v Německu (3 302 EUR = 81 400 Kč).
Více než 50 000 Kč a méně než 80 000 Kč
V devíti členských zemích OECD byla v roce 2024 průměrná čistá mzda vyšší než 50 000 Kč a nižší než 80 000 Kč, těmito zeměmi jsou: Finsko (3 072 EUR = 75 700 Kč), Belgie (3 057 EUR = 75 400 Kč), Švédsko (34 432 SEK = 75 300 Kč), Nový Zéland (5 281 NDZ = 67 000 Kč), Francie (2 694 EUR = 66 400 Kč), Korea (3 836 411 WON = 58 900 Kč), Japonsko (352 753 JPY = 51 100 Kč), Itálie (2 066 EUR = 50 900 Kč) a Španělsko (2 047 EUR = 50 500 Kč).
Více než 30 000 Kč a méně než 50 000 Kč
V osmi členských zemích OECD byla průměrná čistá mzda za rok 2024 vyšší než 30 000 Kč a nižší než 50 000 Kč. Těmito zeměmi jsou: Estonsko (1 585 EUR = 39 100 Kč), Řecko (1 558 EUR = 38 400 Kč), Slovinsko (1 490 EUR = 36 700 Kč), Česko (36 200 Kč), Polsko (6 099 PLN = 35 400 Kč), Portugalsko (1 412 EUR = 34 800 Kč), Litva (1 326 EUR = 32 700 Kč), Slovensko (1 172 EUR = 30 400 Kč).
Nižší než 30 000 Kč
Průměrná měsíční čistá mzda nižší než 30 000 Kč byla v roce 2024 v Lotyšsku (1 212 EUR = 29 900 Kč), v Maďarsku (457 330 HUF = 28 200 Kč), v Kostarice (677 872 CRP = 28 100 Kč), v Chile (1 088 414 CLP = 24 500 Kč), v Turecku (33 900 TRY = 17 800 Kč) a v Mexiku (14 629 MXN = 16 400 Kč).
Pramen: OECD – Taxing Wages 2025