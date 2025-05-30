Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč?

Aktualizováno dnes 15:59
Pravidla pro předčasný důchod se během let zpřísňují, přesto je o něj stále zájem. Ve kterých případech bude předčasný důchod vyšší než 21 tisíc korun? Podívejte se na příklady.
Michal Bureš
30. 5. 2025

Předčasný důchod ve výši 21 000 Kč se již blíží průměrné výši v ČR vypláceného starobního důchodu (21 840 Kč k začátku roku 2026), ovšem dosáhnout na něj bývá obtížné. Buď musíte mít dostatečně dlouhou dobu pojištění, nebo vysoký osobní vyměřovací základ, nebo kombinaci obojího. Dále hraje roli výchovné za děti a samozřejmě výše krácení za předčasnost, která činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při zisku alespoň 45 let doby pojištění, krácení je jen 0,75 % za každých započatých 90 dní.

Důležitou roli hraje rovněž načasování odchodu do důchodu, které vám může přinést pár stokorun k důchodu k dobru.

Jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu?

Zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu se dotklo i termínu dřívějšího odchodu. Nově lze odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a při splnění podmínky doby pojištění 40 let.

Během pobírání předčasného důchodu nemáte nárok na řádnou valorizaci procentní výměry důchodu, pouze na valorizaci základní výměry důchodu (aktuálně činí 4900 Kč). Na mimořádnou valorizaci nemají předčasní důchodci nárok vůbec.

Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak od dalšího roku máte nárok na valorizaci v plné výši (tedy i valorizaci procentní výměry).

Kdo tedy dosáhne na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč?

Předčasný důchod 21 000 Kč při době pojištění 40 let

Paní Martina by ráda měla předčasný důchod ve výši 21 000 Kč. Do důchodu chce jít 89 dnů před řádným termínem. Jaká musí být výše jejího osobního vyměřovacího základu při době pojištění 40 let?

Krácení důchodu se provede v délce jednoho čtvrtletí, tedy 90 dnů. Při tomto krácení by měl být osobní vyměřovací základ paní Martiny alespoň 45 710 Kč, aby dosáhla na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč.

Jaká by musela být výše vyměřovacího základu, kdyby chtěla odejít do důchodu ještě dříve?

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

43 050 Kč

40 let

0 dní (řádný důchod)

21 000 Kč

45 710 Kč

40 let

90 dní

21 000 Kč

48 575 Kč

40 let

180 dní

21 000 Kč

51 475 Kč

40 let

270 dní

21 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Co se počítá do náhradní doby pojištění – nárok na důchod

Předčasný důchod 21 000 Kč s dobou pojištění 40 let a s uplatněním výchovného za 2 děti

Jiná situace by nastala, jestliže by paní Martina uplatnila výchovné na 2 děti a stejnou dobu pojištění 40 let.

V tabulce je uvedeno, jakou výši by musel mít její osobní vyměřovací základ, aby při době pojištění 40 let a výchovném za 2 děti dosáhla na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

36 620 Kč

40 let

0 dní (řádný důchod)

21 000 Kč

39 110 Kč

40 let

90 dní

21 000 Kč

41 745 Kč

40 let

180 dní

21 000 Kč

44 520 Kč

40 let

270 dní

21 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Martině by při uplatnění výchovného za 2 děti stačil osobní vyměřovací základ o necelých 7 000 Kč nižší než při neuplatnění výchovného.

Jak vysoký je průměrný důchod při nároku na starobní i vdovský důchod současně? Přečtěte si také:

Předčasný důchod a osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a s dobou pojištění 43, 44 a 45 let

Ve 4. čtvrtletí 2025 byla výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 52 283 Kč. V tabulce uvádíme, jaká bude výše předčasného důchodu při době pojištění 43 až 45 let a výši osobního vyměřovacího základu ve výši průměrné mzdy (bez uplatnění výchovného).

Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 45 let

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

45 let

0 dní (řádný důchod)

24 628 Kč

52 283 Kč

45 let

90 dní

24 409 Kč

52 283 Kč

45 let

180 dní

24 189 Kč

52 283 Kč

45 let

270 dní

23 969 Kč

52 283 Kč

45 let

360 dní

23 749 Kč

52 283 Kč

45 let

450 dní

23 529 Kč

52 283 Kč

45 let

540 dní

23 309 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 44 let

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

44 let

0 dní (řádný důchod)

24 189 Kč

52 283 Kč

44 let

90 dní

23 750 Kč

52 283 Kč

44 let

180 dní

23 310 Kč

52 283 Kč

44 let

270 dní

22 870 Kč

52 283 Kč

44 let

360 dní

22 430 Kč

52 283 Kč

44 let

450 dní

21 990 Kč

52 283 Kč

44 let

540 dní

21 550 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 43 let

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

43 let

0 dní (řádný důchod)

23 751 Kč

52 283 Kč

43 let

90 dní

23 312 Kč

52 283 Kč

43 let

180 dní

22 872 Kč

52 283 Kč

43 let

270 dní

22 432 Kč

52 283 Kč

43 let

360 dní

21 992 Kč

52 283 Kč

43 let

450 dní

21 552 Kč

52 283 Kč

43 let

540 dní

21 112 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jestliže vaše doba pojištění činí 40 let a váš osobní vyměřovací základ je ve výši průměrné mzdy 52 283 Kč, tak váš předčasný důchod přesáhne 21 000 Kč pouze při krácení nejvýše o 270 dní.

Předčasný důchod při době pojištění 40 let, osobním vyměřovacím základu 52 283 Kč a krácení za 3 čtvrtletí bude činit 21 117 Kč. Při vyšším krácení již hranici 21 000 Kč nepřesáhne (20 677 Kč při krácení za 4 čtvrtletí). V příkladech se nepočítá se vlivem výchovného, které by mohlo zvýšit důchod o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě.

Předčasný důchod při době pojištění 43, 44 a 45 let, jaký musíte mít vyměřovací základ?

V poslední tabulce se podívejte, jaké výše musí dosáhnout osobní vyměřovací základ, abyste dosáhli na řádný i předčasný starobní důchod ve výši 21 000 Kč.

dane

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

31 545 Kč

45 let

0 dní (řádný důchod)

21 000 Kč

32 580 Kč

45 let

90 dní

21 000 Kč

33 645 Kč

45 let

180 dní

21 000 Kč

34 730 Kč

45 let

270 dní

21 000 Kč

43 080 Kč

44 let

360 dní

21 000 Kč

45 745 Kč

44 let

450 dní

21 000 Kč

48 555 Kč

44 let

540 dní

21 000 Kč

51 510 Kč

44 let

630 dní

21 000 Kč

57 930 Kč

43 let

720 dní

21 000 Kč

61 430 Kč

43 let

810 dní

21 000 Kč

65 135 Kč

43 let

900 dní

21 000 Kč

69 080 Kč

43 let

990 dní

21 000 Kč

77 745 Kč

42 let

1080 dní

21 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak žádat o starobní důchod?

Zdroj: Youtube.com/Česká správa sociálního zabezpečení
Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Nejnovější články

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby