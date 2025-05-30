Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč?

Předčasný důchod ve výši 21 000 Kč se již blíží průměrné výši v ČR vypláceného starobního důchodu (21 840 Kč k začátku roku 2026), ovšem dosáhnout na něj bývá obtížné. Buď musíte mít dostatečně dlouhou dobu pojištění, nebo vysoký osobní vyměřovací základ, nebo kombinaci obojího. Dále hraje roli výchovné za děti a samozřejmě výše krácení za předčasnost, která činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při zisku alespoň 45 let doby pojištění, krácení je jen 0,75 % za každých započatých 90 dní.
Důležitou roli hraje rovněž načasování odchodu do důchodu, které vám může přinést pár stokorun k důchodu k dobru.
Jaké jsou podmínky pro odchod do předčasného důchodu?
Zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu se dotklo i termínu dřívějšího odchodu. Nově lze odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a při splnění podmínky doby pojištění 40 let.
Během pobírání předčasného důchodu nemáte nárok na řádnou valorizaci procentní výměry důchodu, pouze na valorizaci základní výměry důchodu (aktuálně činí 4900 Kč). Na mimořádnou valorizaci nemají předčasní důchodci nárok vůbec.
Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak od dalšího roku máte nárok na valorizaci v plné výši (tedy i valorizaci procentní výměry).
Kdo tedy dosáhne na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč?
- Předčasný důchod 21 000 Kč při době pojištění 40 let
- Předčasný důchod 21 000 Kč a vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy
- Předčasný důchod 21 000 Kč a doba pojištění 45 let
Předčasný důchod 21 000 Kč při době pojištění 40 let
Paní Martina by ráda měla předčasný důchod ve výši 21 000 Kč. Do důchodu chce jít 89 dnů před řádným termínem. Jaká musí být výše jejího osobního vyměřovacího základu při době pojištění 40 let?
Krácení důchodu se provede v délce jednoho čtvrtletí, tedy 90 dnů. Při tomto krácení by měl být osobní vyměřovací základ paní Martiny alespoň 45 710 Kč, aby dosáhla na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč.
Jaká by musela být výše vyměřovacího základu, kdyby chtěla odejít do důchodu ještě dříve?
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
43 050 Kč
|
40 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
21 000 Kč
|
45 710 Kč
|
40 let
|
90 dní
|
21 000 Kč
|
48 575 Kč
|
40 let
|
180 dní
|
21 000 Kč
|
51 475 Kč
|
40 let
|
270 dní
|
21 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Předčasný důchod 21 000 Kč s dobou pojištění 40 let a s uplatněním výchovného za 2 děti
Jiná situace by nastala, jestliže by paní Martina uplatnila výchovné na 2 děti a stejnou dobu pojištění 40 let.
V tabulce je uvedeno, jakou výši by musel mít její osobní vyměřovací základ, aby při době pojištění 40 let a výchovném za 2 děti dosáhla na předčasný důchod ve výši 21 000 Kč.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
36 620 Kč
|
40 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
21 000 Kč
|
39 110 Kč
|
40 let
|
90 dní
|
21 000 Kč
|
41 745 Kč
|
40 let
|
180 dní
|
21 000 Kč
|
44 520 Kč
|
40 let
|
270 dní
|
21 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Paní Martině by při uplatnění výchovného za 2 děti stačil osobní vyměřovací základ o necelých 7 000 Kč nižší než při neuplatnění výchovného.
Předčasný důchod a osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a s dobou pojištění 43, 44 a 45 let
Ve 4. čtvrtletí 2025 byla výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 52 283 Kč. V tabulce uvádíme, jaká bude výše předčasného důchodu při době pojištění 43 až 45 let a výši osobního vyměřovacího základu ve výši průměrné mzdy (bez uplatnění výchovného).
Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 45 let
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
45 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
24 628 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
90 dní
|
24 409 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
180 dní
|
24 189 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
270 dní
|
23 969 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
360 dní
|
23 749 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
450 dní
|
23 529 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
540 dní
|
23 309 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 44 let
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
44 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
24 189 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
90 dní
|
23 750 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
180 dní
|
23 310 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
270 dní
|
22 870 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
360 dní
|
22 430 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
450 dní
|
21 990 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
540 dní
|
21 550 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy a doba pojištění 43 let
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
43 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
23 751 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
90 dní
|
23 312 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
180 dní
|
22 872 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
270 dní
|
22 432 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
360 dní
|
21 992 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
450 dní
|
21 552 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
540 dní
|
21 112 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Jestliže vaše doba pojištění činí 40 let a váš osobní vyměřovací základ je ve výši průměrné mzdy 52 283 Kč, tak váš předčasný důchod přesáhne 21 000 Kč pouze při krácení nejvýše o 270 dní.
Předčasný důchod při době pojištění 40 let, osobním vyměřovacím základu 52 283 Kč a krácení za 3 čtvrtletí bude činit 21 117 Kč. Při vyšším krácení již hranici 21 000 Kč nepřesáhne (20 677 Kč při krácení za 4 čtvrtletí). V příkladech se nepočítá se vlivem výchovného, které by mohlo zvýšit důchod o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě.
Předčasný důchod při době pojištění 43, 44 a 45 let, jaký musíte mít vyměřovací základ?
V poslední tabulce se podívejte, jaké výše musí dosáhnout osobní vyměřovací základ, abyste dosáhli na řádný i předčasný starobní důchod ve výši 21 000 Kč.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
31 545 Kč
|
45 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
21 000 Kč
|
32 580 Kč
|
45 let
|
90 dní
|
21 000 Kč
|
33 645 Kč
|
45 let
|
180 dní
|
21 000 Kč
|
34 730 Kč
|
45 let
|
270 dní
|
21 000 Kč
|
43 080 Kč
|
44 let
|
360 dní
|
21 000 Kč
|
45 745 Kč
|
44 let
|
450 dní
|
21 000 Kč
|
48 555 Kč
|
44 let
|
540 dní
|
21 000 Kč
|
51 510 Kč
|
44 let
|
630 dní
|
21 000 Kč
|
57 930 Kč
|
43 let
|
720 dní
|
21 000 Kč
|
61 430 Kč
|
43 let
|
810 dní
|
21 000 Kč
|
65 135 Kč
|
43 let
|
900 dní
|
21 000 Kč
|
69 080 Kč
|
43 let
|
990 dní
|
21 000 Kč
|
77 745 Kč
|
42 let
|
1080 dní
|
21 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
