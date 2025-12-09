Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak ovlivní nezabavitelná částka srážky ze mzdy v roce 2026?

Jak ovlivní nezabavitelná částka srážky ze mzdy v roce 2026?

Od 1. ledna 2026 vstupuje v platnost nový způsob výpočtu nezabavitelného minima, který určuje, kolik z měsíční mzdy musí zůstat dlužníkovi při exekuci. Nová pravidla mění výpočet částky na základě normativního nájemného, energetického paušálu a životního minima jednotlivce.
Vláda v listopadu představila nový způsob výpočtu nezabavitelného minima, který by měl vejít v účinnost od 1. ledna 2026. Nezabavitelná částka představuje sumu, která musí dlužníkovi zůstat z měsíční mzdy v případě, že je vůči němu prováděna exekuce nebo výkon rozhodnutí prostřednictvím srážek ze mzdy.

Úprava metody výpočtu je nutná proto, že od 1. října 2025 pozbyla platnosti část zákona o státní sociální podpoře (začátek superdávky), jež stanovovala normativní náklady na bydlení ze kterých se při výpočtu vychází.

Až do konce roku 2025 se však pro výpočet srážek ze mzdy nadále používají tyto staré částky podle nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.). Toto nařízení stanoví, že pokud termín výplaty připadá do roku 2025, využijí se normativní náklady platné k 1. lednu 2025. Na výplaty s termínem v roce 2026 (tedy mzdy za prosinec) se už bude vztahovat nový způsob výpočtu.

Nezabavitelná částka se v roce 2026 vypočte z normativního nájemného, energetického paušálu a životního minima

Nově se bude nezabavitelná částka určovat na základě tří položek: normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli (dle zákona o státní sociální pomoci), energetického paušálu pro jednočlennou domácnost a životního minima jednotlivce.

Nezabavitelná částka na samotného dlužníka bude představovat 85 % součtu uvedených hodnot.

Výpočet:

normativní nájemné 9 430 Kč + energetický paušál 2300 Kč + životní minimum 4860 Kč

9 430 Kč + 2 300 Kč + 4860 Kč = 16 590 Kč, 85 % z 16 590 Kč = 14 101,5 Kč (po zaokrouhlení 14 102 Kč)

Do konce roku 2025 činí nezabavitelná částka na osobu 13 026,66 Kč. Navržená výše pro rok 2026 je 14 102 Kč.

K takto stanovené částce se za každou vyživovanou osobu přidává jedna čtvrtina nezabavitelné částky. V roce 2026 by tedy tato částka měla činit 3 300 Kč. Za nezaopatřené děti se nezabavitelná částka přičítá vždy. Je-li však předmětem pohledávek výživné, tato částka se nepřipočte za osoby, kvůli kterým se výživné exekucí vymáhá.

Kdy má dlužník nárok na nezabavitelnou částku i za manžela či partnera

Manžel/ka a partner/ka dlužníka už nejsou automaticky od roku 2025 považováni za osoby, které dlužník vyživuje, a tudíž se na ně standardně nezapočítává nezabavitelná částka. Tato částka se na manžela, manželku nebo partnera či partnerku (podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství) uplatní pouze v případě, že dlužník svému zaměstnavateli doloží, že jemu samotnému nebo jeho manželovi/ce či partnerovi/ce byl přiznán starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu druhého či třetího stupně, nebo sirotčí důchod.

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelného minima se dělí na tři stejné části. Jedna třetina připadá na úhradu pohledávek a dvě třetiny zůstávají dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. výživné či daně) se na jejich uspokojení použijí dvě třetiny.

Nový limit pro neomezené srážky ze mzdy

Stanovuje se také nový limit pro neomezené srážky z čisté mzdy. Tento limit se vypočítá jako 1,9násobek součtu normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli (dle zákona o státní sociální pomoci), energetického paušálu pro jednočlennou domácnost a životního minima jednotlivce.

Výpočet:

1,9 × 16 590 Kč = 31 521 Kč

Nově tedy bude hranice, nad níž se zbývající část čisté mzdy sráží bez omezení, činit 31 521 Kč.

PŘÍKLAD 1

  • Čistá mzda 29 000 Kč

  • 1 dítě, manželka = 1 vyživovací povinnost = 3 300 Kč (manželka nesplňuje podmínky pro přiznání 1/4 nezabavitelné částky)

  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč + 3 300 Kč = 17 402 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 29 000 Kč − 17 402 Kč = 11 598 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč) 

Srážky ze mzdy: ⅓ z 11 598 Kč = 3 866 Kč

Výplata na účet = 25 134 Kč

PŘÍKLAD 2

  • Čistá mzda 29 000 Kč

  • 1 dítě, manželka = 2 vyživovací povinnosti = 6 600 Kč (manželka je ve 2. stupni invalidity)

  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč + 6 600 Kč = 20 702 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 29 000 Kč − 20 702 Kč = 8 298 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč) 

Srážky ze mzdy: ⅓ z 8 298 Kč =  2 766 Kč

Výplata na účet = 26 234 Kč

PŘÍKLAD 3

  • Čistá mzda: 23 000 Kč

  • Žádná vyživovací povinnost

  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč

Čistý příjem po odečtení nezabavitelné částky = 23 000 Kč − 14 102 = 8 898 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč) 

Srážky ze mzdy: ⅓ z 8 898 Kč =  2 966 Kč

Výplata na účet = 20 034 Kč

PŘÍKLAD 4

  • Čistá mzda 50 000 Kč

  • Rozvedený a 2 děti

  • Žádná vyživovací povinnost (dluh na výživném na děti − ¼ z nezabavitelné částky se nezapočítává)

  • Jde o přednostní pohledávku (dluh na výživném)

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč 

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 50 000 Kč − 14 102 Kč = 35 898 Kč : (překračuje 31 521 Kč o 4 377 Kč)

Srážky ze mzdy: 1/3 z 31 521 Kč (maximální limit)  = 10 507 Kč × 2 (přednostní pohledávka) = 21 014 Kč + 4 377 Kč (zbytek) = 25 391 Kč

Výplata na účet = 24 609 Kč

