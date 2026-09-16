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ČSOB nabídne bezúročné úvěry na renovaci bydlení, splatnost bude až 25 let

Michal Bureš
16. 9. 2026

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ČSOB bezúročné půjčky Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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ČSOB se zapojí do nové podoby programu Nová zelená úsporám a nabídne domácnostem, společenstvím vlastníků jednotek i bytovým družstvům bezúročné úvěry na energetické renovace. Na co půjde půjčka využít?

ČSOB bude nabízet bezúročné úvěry v programu NZÚ

ČSOB oznámila, že se připravuje na spuštění bezúročných úvěrů z programu Nová zelená úsporám. Klientům je zpřístupní po dokončení technické implementace programu. Konkrétní datum zahájení nabídky zatím ČSOB neuvedla.

Kdo zaplatí úroky za klienta? Stát!

Nová zelená úsporám od roku 2026 funguje jinak než v předchozích letech. Přímé dotace jsou určeny především domácnostem s nižšími příjmy. Pro ostatní majitele nemovitostí je hlavním nástrojem podpory bezúročný úvěr.

Princip je jednoduchý. Žadatel si půjčí peníze u zapojené banky nebo stavební spořitelny, ale úroky za něj po dobu splácení hradí Státní fond životního prostředí ČR. Klient tak bance splácí pouze vypůjčenou jistinu.

Podle ČSOB se díky tomu může úspora na úrocích v průměru pohybovat ve statisících korun.

Bezúročné financování nebude určeno pouze majitelům rodinných domů. Využít jej budou moci také společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva.

„Energetické renovace bytových domů jsou jednou z nejefektivnějších cest, jak dlouhodobě snížit náklady na bydlení a současně zvýšit hodnotu nemovitostí. Nová možnost bezúročného financování v rámci programu Nová zelená úsporám významně zlepší dostupnost těchto investic pro společenství vlastníků jednotek i bytová družstva,“ uvedl Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Jaká bude splatnost bezúročného úvěru?

Délka splatnosti zde bude odvozena dle typu dotace ,na dílčí renovace činí 10 až 15 let, u komplexních renovací u rodinných domů bude až 25 let pro domácnosti do 4. příjmového decilu.

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Na co půjde bezúročný úvěr využít?

Podporované investice zahrnují řadu opatření snižujících energetickou náročnost domácností. Bezúročným úvěrem bude možné financovat zejména:

  • zateplení domu včetně výměny oken a dveří,
  • výměnu zdroje tepla,
  • instalaci fotovoltaické elektrárny,
  • dobíjecí stanici pro elektromobil,
  • úsporný ohřev vody,
  • rekuperaci vzduchu,
  • systémy pro hospodaření s vodou,
  • zelenou střechu.
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Příjem žádostí běží už od června 2026

Žádosti v nové etapě programu Nová zelená úsporám se začaly přijímat v červnu 2026. Na dotační část nyní navazuje zapojování bank a stavebních spořitelen do systému bezúročných úvěrů.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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