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Nová zelená úsporám startuje už ve čtvrtek. Na jakou podporu dosáhnete?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Uvažujete o rekonstrukci nemovitosti a chtěli byste k tomu využít dotace z programu Nová zelená úsporám? Jak se změnily podmínky programu?
Autor: Shutterstock
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Oblíbený dotační program Oprav dům po babičce, v jehož rámci mohli žadatelé získat dotaci až ve výši 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 1 milion korun, byl vyčerpán a uzavřen. Nově spuštěné dotační programy už tak štědré nejsou. Přesto je dobré se podívat, jaké finanční prostředky můžete získat.

Co se dozvíte v článku
  1. Nová zelená úsporám mění svůj princip
  2. Nová zelená úsporám Light nabízí nižší podporu než dříve
  3. Kdy se spustí příjem žádostí o nové dotace?

Nová zelená úsporám mění svůj princip

Program Nová zelená úsporám mění svůj princip. Dříve fungoval jako forma finanční spoluúčasti na rekonstrukci nemovitosti, kterou bylo potřeba zateplit anebo kde bylo nutné opravit střechu, vyměnit okna anebo změnit nevyhovující tepelný zdroj.

V nové etapě má program podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) fungovat spíše jako finanční nástroj než jako klasická dotační podpora. Namísto toho, aby stát z velké části financoval renovaci, se do projektu více zapojí soukromé zdroje. Banky budou v tomto programu důležitým partnerem, který žadatelům poskytne úvěr, jehož výše se bude odvíjet podle toho, o jaké dotace v programu požádáte. Délka splatnosti zde podle typu dotace činí 10 až 15 let, u komplexních renovací u rodinných domů v některých případech až 25 let.

Program

Žadatelé

Výše úvěru

Délka splácení

Rodinné domy – dílčí renovace

Vlastníci rodinných domů

až 750 000 Kč

max. 10 let do 500 000 Kč; max. 15 let nad 500 000 Kč

Rodinné domy – komplexní renovace

Vlastníci rodinných domů

až 2 000 000 Kč

max. 10 let do 500 000 Kč; max. 15 let nad 500 000 Kč; max. 25 let pro domácnosti do 4. příjmového decilu

Bytové domy – dílčí renovace

SVJ a bytová družstva

až 250 000 Kč na byt

max. 10 let do 1,5 mil. Kč; max. 15 let nad 1,5 mil. Kč

Bytové domy – komplexní renovace

SVJ a bytová družstva

až 750 000 Kč na byt

max. 10 let do 1,5 mil. Kč; max. 15 let nad 1,5 mil. Kč

Žadatel bude splácet pouze jistinu úvěru. Úroky a další poplatky spojené s vedením úvěru zajistí stát, úvěr tedy bude pro žadatele v rámci programu bezúročný.

Přijdou vám nové dotace dostatečně vysoké?

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Nová zelená úsporám Light nabízí nižší podporu než dříve

Co se však změnilo výrazně, je program Nová zelená úsporám Light, který je určen pro osoby ohrožené energetickou chudobou. Ta má hned tři podoby. Přímé dotace jsou určené na výměnu zdroje tepla, na zateplení a pak na kompletní menší renovaci, na jejíž dofinancování lze využít právě bezúročný úvěr. Ve všech třech zmíněných případech je program Light určen pro vlastníky rodinných domů a zranitelné osoby, osoby v neúsporném rodinném domě s energetickou náročností E až G.

Program

Kdo může žádat

Maximální výše podpory

Rodinné domy pro zranitelné domácnosti

Vlastníci rodinných domů z řad domácností s nízkými příjmy

až 400 000 Kč (formou dotace)

NZÚ Light – Zateplení

Zranitelné domácnosti v energeticky neúsporném rodinném domě

až 250 000 Kč (formou dotace)

NZÚ Light – Zdroj tepla / OZE

Zranitelné domácnosti v energeticky neúsporném rodinném domě

až 150 000 Kč (formou dotace)

V případě prvního uvedeného programu lze na dofinancování využít úvěr až do výše čerpané dotace. U zateplení lze pak finance použít také na výměnu oken a dveří a u výměny zdroje tepla také na pořízení malé fotovoltaické elektrárny určené k ohřevu vody.

„Přímá dotace na renovaci bytového domu není v aktuální etapě poskytována. V případě čerpání bezúročného úvěru na komplexní rekonstrukci bytových domů je ale možné využít přímou podporu formou bonusu pro zranitelné domácnosti, tedy typicky pokud pobírají dávku státní sociální pomoci nebo se sestávají z příjemců starobního důchodu či invalidního důchodu 3. stupně,“ upozorňuje Veronika Krejčí, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí. 

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Kdy se spustí příjem žádostí o nové dotace?

Program je již spuštěn a Státní fond životního prostředí ČR první žádosti začne přijímat od čtvrtku 25. června 2026. Příjem bude naopak uzavřen 31. října 2029 anebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádost bude možné podat výhradně elektronicky na portále zadosti.sfzp.cz.

Po schválení žádosti bude žadateli vyplacena dotace formou zálohy. Domácnosti, které nebudou žádat o přímé dotace, ale o bezúročnou půjčku, obdrží vyrozumění o tom, že jejich projekt splňuje podmínky programu. Na základě tohoto vyrozumění potom budou moci u vybrané banky požádat o úvěr, jehož úroky zaplatí Státní fond životního prostředí.

„V programu Nová zelená úsporám Light pro rodinné domy mohou získat podporu i uznatelná opatření, která byla realizována a uhrazena v posledních 12 měsících před podáním žádosti o podporu. Platby provedené před tímto datem (včetně záloh) nejsou způsobilým výdajem,“ dodává Veronika Krejčí. 

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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