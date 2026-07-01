ČSSZ dnes od 20:00 plánuje odstávku ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky

ČSSZ informovala, že ve středu 1. července 2026 od 20:00 hodin proběhne plánovaná odstávka ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky z důvodu technické údržby
Jak dlouho odstávka potrvá?
Plánovaná odstávka ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky potrvá přibližně 6 hodin, přibližně tedy do čtvrteční 2:00.
Jaká budou omezení?
Rozhraní APEP a ISDS bude dostupné pro příjem podání, ale jejich zpracování proběhne později po skončení odstávky. Během této doby bude nedostupný ePortál ČSSZ, B2B/G2G služby a služby eGSB/ISSS.