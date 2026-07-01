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ČSSZ dnes od 20:00 plánuje odstávku ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky

Michal Bureš
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Odstávka ČSSZ Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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ČSSZ informovala, že ve středu 1. července 2026 od 20:00 hodin proběhne plánovaná odstávka ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky z důvodu technické údržby

Jak dlouho odstávka potrvá?

Plánovaná odstávka ePortálu ČSSZ a služeb eNeschopenky potrvá přibližně 6 hodin, přibližně tedy do čtvrteční 2:00.

Jaká budou omezení?

Rozhraní APEP a ISDS bude dostupné pro příjem podání, ale jejich zpracování proběhne později po skončení odstávky. Během této doby bude nedostupný ePortál ČSSZ, B2B/G2G služby a služby eGSB/ISSS.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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