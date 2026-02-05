ČSSZ: Od pátku 20. února do neděle 22. února bude omezen příjem podání s elektronickým podpisem a přes ePortál

ČSSZ upozorňuje, že z důvodu technické údržby bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání v produkčním prostředí od pátku 20. února 2026 17:00 do neděle 22. února 2026 cca 20:00 částečně odstaven.
Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) a přes ePortál ČSSZ, tzn., že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování). Po dobu odstávky nebudou zpracovávána ani podání zaslaná prostřednictvím datových schránek.