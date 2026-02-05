Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  ČSSZ: Od pátku 20. února do neděle 22. února bude omezen příjem podání s elektronickým podpisem a přes ePortál

ČSSZ: Od pátku 20. února do neděle 22. února bude omezen příjem podání s elektronickým podpisem a přes ePortál

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-pocitac-01.jpg Autor: Shutterstock

ČSSZ upozorňuje,  že z důvodu technické údržby bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání v produkčním prostředí od pátku 20. února 2026 17:00 do neděle 22. února 2026 cca 20:00 částečně odstaven.

Od pátku 20. 2. 2026 17:00 do neděle 22. 2. 22:00 bude částečně omezen ePortál a další

Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) a přes ePortál ČSSZ, tzn., že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování). Po dobu odstávky nebudou zpracovávána ani podání zaslaná prostřednictvím datových schránek.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

