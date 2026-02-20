ČSSZ: Od pátku do neděle budou omezeny služby ePortálu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že z důvodu plánované technické údržby dojde k částečné odstávce DIS-systému pro příjem a zpracování e-Podání v produkčním prostředí. Omezení potrvá od pátku 20. února 2026 od 17:00 do neděle 22. února 2026 přibližně do 20:00.
Částečné omezení ePortálu bude od pátku 20. 2. 2026 17:00 do neděle 22. 2. 20:00
V období od od pátku 20. 2. 2026 17:00 do neděle 22. 2. 20:00 nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) ani podání prostřednictvímePortálu ČSSZ.
Elektronické odesílání interaktivních tiskopisů tak bude omezeno a nebude možné podat podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování).
Zároveň nebudou během odstávky zpracovávána ani podání zaslaná prostřednictvím datových schránek.