ČSSZ vám píše: chceme vám vrátit daně, zašlete osobní údaje. Pozor, jedná se o podvod!

Michal Bureš
Dnes

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvedla, že zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím rozesílání falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky ČSSZ a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

Píše vám ČSSZ o vrácení daně? Zpozorněte!

ČSSZ v minulých dnech zaregistrovala podvodné e-maily, které jsou rozesílány jejím jménem nebo jménem konkrétního vedoucího pracovníka.

E-maily obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je zjevně navázat kontakt s klientem ČSSZ za účelem dalšího získání citlivých dat. 

„Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě … Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ uvádí se v jednom z podvodných e-mailů s názvem „Vrácení daně“ a domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ.

Vláda má v plánu zavést valorizaci důchodů podle věku Přečtěte si také:

Vláda má v plánu zavést valorizaci důchodů podle věku

 Co napoví, že se jedná o podvod? Pochybné adresy, azbuka i divné slovní obraty

E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště.

E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon.

Cíl podvodníků? Získání přístupu do bankovního účtu

ČSSZ upozorňuje klienty, že cílem podvodných e-mailů je získání přihlašovacích údajů či přístupu k jejich bankovnímu účtu a platební kartě. Výsledkem může být nenávratná finanční ztráta. ČSSZ je již kvůli rozesílání podvodných e-mailů v kontaktu s Policií ČR.

Na podezřelé e-maily nereagujte a nesdělujte citlivé údaje. ČSSZ po svých klientech nikdy nežádá hesla ani přihlašovací údaje. V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte neprodleně ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách.

Jediné oficiální stránky ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz, jejich bezpečnost garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert umístěná na webové stránce vpravo dole. Po kliknutí na pečeť se zobrazí identifikační údaje ČSSZ a návštěvník stránek snadno zjistí všechny informace o majiteli webu.

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

