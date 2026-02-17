ČSSZ vám píše: chceme vám vrátit daně, zašlete osobní údaje. Pozor, jedná se o podvod!

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvedla, že zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím rozesílání falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky ČSSZ a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.
Píše vám ČSSZ o vrácení daně? Zpozorněte!
ČSSZ v minulých dnech zaregistrovala podvodné e-maily, které jsou rozesílány jejím jménem nebo jménem konkrétního vedoucího pracovníka.
E-maily obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je zjevně navázat kontakt s klientem ČSSZ za účelem dalšího získání citlivých dat.
„Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě … Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ uvádí se v jednom z podvodných e-mailů s názvem „Vrácení daně“ a domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ.
Co napoví, že se jedná o podvod? Pochybné adresy, azbuka i divné slovní obraty
E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště.
E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon.
Cíl podvodníků? Získání přístupu do bankovního účtu
ČSSZ upozorňuje klienty, že cílem podvodných e-mailů je získání přihlašovacích údajů či přístupu k jejich bankovnímu účtu a platební kartě. Výsledkem může být nenávratná finanční ztráta. ČSSZ je již kvůli rozesílání podvodných e-mailů v kontaktu s Policií ČR.
Na podezřelé e-maily nereagujte a nesdělujte citlivé údaje. ČSSZ po svých klientech nikdy nežádá hesla ani přihlašovací údaje. V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte neprodleně ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách.
Jediné oficiální stránky ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz, jejich bezpečnost garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert umístěná na webové stránce vpravo dole. Po kliknutí na pečeť se zobrazí identifikační údaje ČSSZ a návštěvník stránek snadno zjistí všechny informace o majiteli webu.