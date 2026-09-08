Čtvrtý Primark v Česku dnes otevřel, kde ho najdeme?

Primark otevřel v pondělí 8. září novou prodejnu, celkově již čtvrtou v Česku. Kde ji najdeme? A proč potěší i Poláky?
Primark otevřel čtvrtou pobočku 8. září v Ostravě
Primark otevřel v pondělí 8. září novou prodejnu v Avion Shopping Parku Ostrava. Společnost Primark do ní investovala více než 9 milionů eur a vytvořila téměř 100 pracovních míst.
Nová prodejna se rozkládá na ploše přibližně 3 100 metrů čtverečních ve dvou podlažích. Zákazníkům nabízí dámskou, pánskou a dětskou módu, kosmetiku, bytové doplňky i další potřeby do domácnosti.
V ostravském Primarku budou i samoobslužné pokladny
Ostravská pobočka zároveň přináší novinku, kterou dosud žádná jiná prodejna Primarku v Česku nenabízela. Zákazníci mohou při placení využít samoobslužné pokladny, které doplňují klasické pokladny s obsluhou.
„Od našeho vstupu na český trh v roce 2021 se nám dostává velmi pozitivní odezvy od zákazníků a jsme rádi, že nyní můžeme přivést Primark také do Moravskoslezského kraje,“ uvedl Maciej Podwojski, ředitel společnosti Primark pro střední a východní Evropu.
Podle něj by zákazníci měli vedle širokého sortimentu a dostupných cen ocenit také moderní prostředí prodejny a pohodlnější nakupování díky samoobslužným pokladnám.
Primark v Ostravě potěší i zákazníky z Polska
Primark svoji ostravskou prodejnou necílí pouze na české zákazníky, díky své poloze přibližně 20 kilometrů od polských hranic totiž může oslovit také polské zákazníky.
„Jsem rád za rozšíření nabídky pro naše občany i za vznik nových pracovních příležitostí,“ uvedl při slavnostním otevření Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih.
Nakupujete ve "fast fashion" obchodech?
Pátá prodejna Primarku je na cestě, bude opět v Praze
Svoji pátou pobočku chystá Primark otevřít v pražském obchodním centru Westfield Černý Most. Podle současného plánu by měla zahájit provoz v období mezi zářím 2027 a zářím 2028.