Datové schránky dnes definitivně mění adresu. Večer dojde k odhlášení uživatelů

Datové schránky přešly na novou internetovou adresu datovka.gov.cz. Dnes, 27. srpna, mezi 20:00 a 21:00 proběhne finální přesměrování ze staré domény. Jak to ovlivní uživatele?
Definitivní přechod datových schránek na novou doménu proběhne dnes večer
Datové schránky jsou od 26. června 2026 dostupné také na nové státní doméně datovka.gov.cz. Samotná změna adresy nemá vliv na jejich fungování a uživatelům se nemění ani přihlašovací údaje.
K definitivnímu přechodu však dojde ve čtvrtek 27. srpna 2026 mezi 20:00 a 21:00. V této době proběhne finální přesměrování původní domény mojedatovaschranka.cz na novou adresu datovka.gov.cz.
Pokud bude uživatel v tuto dobu přihlášený do klientského portálu prostřednictvím mojedatovaschranka.cz, systém jej z bezpečnostních důvodů odhlásí. Následně by se měl do datové schránky přihlašovat již pouze prostřednictvím nové adresy datovka.gov.cz.
Řada lidí může mít problém s přihlášením na novou doménu
Komplikace může nastat především u lidí, kteří si nechali přihlašovací jméno a heslo k datové schránce uložit v internetovém prohlížeči. Protože jde o jinou doménu, uložené přihlašovací údaje nemusí prohlížeč na novém webu automaticky nabídnout.
Digitální a informační agentura (DIA), která datové schránky provozuje, proto doporučuje včas ověřit, zda uživatel své přihlašovací údaje zná. Vyhne se tak případnému vyřizování nových přístupových údajů.
Nicméně rozhraní pro aplikace (webové služby) bude dostupné na původní i nové doméně souběžně, a to minimálně do 31. 12. 2027.
Do datové schránky je možné přihlásit se také jinými způsoby, například prostřednictvím Identity občana nebo Mobilního klíče eGovernmentu.
V případě dotazů ohledně datových schránek, můžete od pondělí do pátku (od 8:00 do 18:00) volat na infolinku +420 954 200 200.
Máte osobní datovou schránku?
Změna se týká také e-mailových upozornění
S přechodem na novou doménu se mění rovněž adresa odesílatele systémových e-mailů. Dosavadní adresu notifikace@mojedatovaschranka.cz nahrazuje notifikace@datovka.gov.cz.
Uživatelé, kteří mají ve své e-mailové schránce nastavená pravidla pro automatické třídění zpráv z datových schránek, by proto měli své filtry upravit.
Změna domény souvisí s postupným přechodem státních institucí na jednotnou doménu gov.cz. Cílem je mimo jiné zvýšit důvěryhodnost státních webů a omezit riziko podvodů a phishingových útoků.