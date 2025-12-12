Finance.cz  »  Do kdy vložit peníze na stavební spoření, abyste stihli získat státní podporu za rok 2025?

Do kdy vložit peníze na stavební spoření, abyste stihli získat státní podporu za rok 2025?

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-bydleni-36.jpg Autor: Shutterstock

Stavební spoření patří mezi oblíbené formy, jak bezpečně zhodnotit peníze i financovat bydlení. Jeho hlavní výhodou je garance sazby a státní příspěvek. Do kdy a kolik musíte poslat, abyste získali nejvyšší státní příspěvek?

Garantovaná sazba, ale zhodnocení nízké

Stavební spoření kombinuje garantované úročení se státní podporou, která představuje stabilní formu spoření, ale zhodnocení je poměrně nízké.

Úroková sazba je garantována minimálně po celou dobu vázací lhůty, což dává klientům jistotu i v období výkyvů na finančních trzích. 

Jak vysoká je státní podpora u stavebního spoření?

Od roku 2024 se státní podpora počítá jako 5 % z ročního vkladu, a to maximálně z částky 20 000 Kč.

Pro získání nejvyšší možné státní podpory je nutné během roku uložit právě 20 000 Kč — v takovém případě klient obdrží od státu 1 000 Kč. Pokud uloží méně, podpora odpovídá pěti procentům z vložených prostředků (například při vkladu 10 000 Kč činí státní podpora 500 Kč). Vyšší vklady než 20 000 Kč už částku státní podpory nezvyšují, protože horní hranicí je vždy 1 000 Kč ročně. 

Podstatné je, že tento limit platí na jednu osobu, nikoli na počet smluv. I když má tedy klient sjednáno více smluv stavebního spoření, podpora se vždy vypočítává dohromady a její maximální výše na rodné číslo zůstává 1 000 Kč ročně. 

Do kdy je nutné zaslat finanční prostředky na stavební spoření pro získání státní podpory?

„Důležité je, aby vložené prostředky byly na účtu stavebního spoření připsány nejpozději do 31. prosince daného roku. Samotná státní podpora se klientům připisuje obvykle na jaře následujícího roku,“ upozorňuje Pavel Čejka, výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen.

Kdy zaniká nárok na státní podporu?

Podpora je vázána na šestiletou dobu. Pokud klient smlouvu předčasně ukončí nebo se svými vklady během této doby neoprávněně manipuluje, nárok na státní podporu zaniká. To však neznamená, že po dobu vázací lhůty nelze financovat bytové potřeby — stavební spořitelny umožňují sjednat úvěr a využít tak úspory bez nutnosti spoření ukončit. Díky tomu lze „sáhnout“ na potřebné prostředky, aniž by klient přišel o výhody spoření. 

„Stavební spoření funguje na vzájemné solidaritě střadatelů a žadatelů o úvěr. Díky státní podpoře se dlouhodobě řadí mezi nejvýhodnější produkty pro bezpečné a předvídatelné spoření a v současné době poskytuje vyšší zhodnocení, než spořicí účty nebo termínované vklady. Klientům přináší možnost pravidelně odkládat menší částky a postupně si vytvářet kvalitní finanční polštář pro své bytové i jiné potřeby,“ doplňuje Pavel Čejka. 

