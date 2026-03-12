Finance.cz  »  Investice  »  Druhý fond Purple Ventures již získal přes 700 milionů korun a proinvestoval čtvrt miliardy. Míří k portfoliu 50 firem

Druhý fond Purple Ventures již získal přes 700 milionů korun a proinvestoval čtvrt miliardy. Míří k portfoliu 50 firem

Michal Bureš
Dnes

Venture kapitálový fond Purple Ventures v loňském roce podpořil dalších 13 startupů a dohromady do jeho portfolia patří již 22 firem (8 pre-seed a 14 seed). Od svého založení získal fond přes 700 milionů korun (30 milionů euro) od 52 investorů a doposud proinvestoval 250 milionů korun (10,2 milionu euro). Strategickým cílem zůstává podpora 50 startupů s globální ambicí a technologickým přesahem.

„V loňském roce se nám podařilo pokročit ve fundraisingu, když jsme se dostali na hranici 75 % naplněnosti fondu. Letos pak plánujeme fundraising ukončit na avizovaných 40 milionech euro. I díky tomu jsme se mohli aktivně věnovat investicím a během roku 2025 jsme investovali do celkem 13 startupů včetně 8 firem s českými zakladateli, čímž jsme se stali vůbec nejaktivnějším fondem na tuzemském trhu,“ konstatoval Jan Staněk, managing partner Purple Ventures.

Rok 2025 byl pro startupový trh obdobím zásadní proměny. Kapitál na trhu zůstal, ale změnila se jeho dynamika i očekávání. Investoři jsou selektivnější, projekty musí být technologicky silnější a ekonomicky efektivnější. Zásadní roli přitom sehrála umělá inteligence, která proměnila způsob a rychlost budování firem napříč obory.

„Trh dnes funguje výrazně jinak než před několika lety. Kapitál existuje, ale už není ochota financovat růst za každou cenu. Startup musí mít jasně definovanou hodnotu pro zákazníka, technologickou výhodu a schopnost škálovat bez dramatického navyšování nákladů. Zároveň ale platí, že opravdu silné projekty jsou schopné růst extrémně rychle, rychleji než dříve,“ vysvětluje Staněk.

AI jako akcelerátor

Umělá inteligence je dnes přítomná prakticky v každém novém technologickém projektu. Podle partnerů fondu se však trh začíná přirozeně diferencovat mezi skutečně technologickými firmami a projekty, které na AI pouze staví marketing.

„Vidíme obrovskou dynamiku, ale také určitou míru přehřátí. Vzniká velké množství nástrojů, které velmi rychle vyrostou, získají investici a vysokou valuaci, ale jejich dlouhodobá udržitelnost není jasná. Konkurence přichází téměř okamžitě a zákaznická loajalita je mnohem nižší než dříve,“ popisuje Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures.

Podle něj se mění i struktura týmů. Moderní technologické startupy dnes vznikají v malých, vysoce specializovaných týmech, které dokážou s využitím AI nástrojů vyvíjet produkty rychleji a efektivněji než dříve. To otevírá prostor pro vznik globálních firem i mimo tradiční technologická centra.

Zdravotnictví, fintech i retail

Tuto proměnu dobře ilustrují startupy v portfoliu Purple Ventures. V oblasti digitálního zdraví patří mezi výrazné projekty například rychle expandující ukrajinská psychoterapeutická platforma Clearly, pracující s technologiemi umožňujícími škálovat služby bez nutnosti výrazně navyšovat náklady, což je přesně typ modelu, který dnes investoři preferují. V podobném duchu se prezentuje rovněž zdravotnický startup Kardi Ai, který expanduje i na neevropské trhy a spustil investiční kolo Series A.

Velký potenciál si fond slibuje také od singapurského fintechu Kilde spravujícího již přes 3,5 miliardy korun aktiv (AUM). V segmentu retailových technologií pak například Buylo pracující s automatizací prodejen a technologiemi zvyšujícími efektivitu provozu.

V oblasti entertainmentu a práce s daty zaujímá významné místo projekt Get Moments, který propojuje návštěvníky koncertů a sportovních akcí s jejich personalizovaným video obsahem. Z oblasti moderní energetiky fond podpořil českou společnost Delta Green, která reaguje na proměnu energetického trhu a tlak na efektivnější řízení výroby i spotřeby elektřiny.

„Snažíme se investovat do firem, které řeší reálný problém a dokážou díky technologii výrazně zlepšit existující proces. Nejde o to mít v prezentaci AI, ale o to, aby technologie byla jádrem produktu a umožňovala firmě dlouhodobě růst,“ říká Davídek.

Zkušenější zakladatelé a globální myšlení

Z 22 podpořených startupů v druhém fondu Purple Ventures pochází hned deset z České republiky. Velmi důležitou roli má rovněž region střední a východní Evropy, kde sídlí dalších pět startupů. V portfoliu Purple Ventures ale najdeme i společnosti z Velké Británie, Uzbekistánu, Spojených států či Singapuru.

„Čím dál častěji potkáváme zakladatele, kteří mají za sebou první úspěšnou zkušenost s budováním startupu, z velkých technologických firem nebo ze zahraničních trhů. Přicházejí s realistickými očekáváními a dokážou kapitál využít efektivněji než v minulosti,“ uzavírá Staněk.

