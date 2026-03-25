ePortál ČSSZ pro podání Jednotného měsíčního hlášení bude dostupný od 1. dubna 2026

Michal Bureš
Dnes

Od 1. dubna 2026 zpřístupní Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí zaměstnavatelům na ePortálu ČSSZ nové služby pro podání Jednotného měsíčního hlášení (JMH).

Technická příprava probíhá podle plánu a zaměstnavatelé tak mohou v klidu dokončit vše potřebné.

JMH přinese zásadní zjednodušení – místo až 25 různých hlášení budou zaměstnavatelé podávat jediné elektronické měsíční hlášení. Nový systém tak sjednocuje a automatizuje procesy mezi zaměstnavateli a státními institucemi. Plně v souladu s mottem projektu: „Jedno podání, jedno místo, jeden termín.“

Jednotné měsíční hlášení chcete poslat datovkou? ČSSZ zveřejnila adresy datových schránek Přečtěte si také:

Jednotné měsíční hlášení chcete poslat datovkou? ČSSZ zveřejnila adresy datových schránek

Systém je rozsáhlý, jeho zaběhnutí bude postupné

„Nový systém je rozsáhlý a dotkne se všech zaměstnavatelů. Už nyní je zcela jasné, že druhé čtvrtletí bude hlavně o postupném zaběhnutí, řešení detailů a metodické podpoře. Naší prioritou rozhodně není někomu ukládat sankce, hlavní a klíčovou prioritou je, aby všichni zaměstnavatelé úspěšně zvládli přechod na nový systém ideálně v průběhu druhého čtvrtletí. Klíčem k úspěchu je vzájemná spolupráce a pochopení, nikoliv represe,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Jaké kroky ČSSZ doporučuje udělat nyní?

V této chvíli se nejedná o nic složitého, naopak několik jednoduchých kroků dokáže významně snížit riziko chyb při pozdějších podáních:

1. Stáhnout ze služby „Seznam zaměstnanců“ aktuální přehled a zkontrolovat údaje v evidenci zaměstnanců

Na ePortálu ČSSZ je dostupná služba, kde si zaměstnavatelé mohou ověřit, zda mají v registru přihlášeny všechny zaměstnance. Pokud někdo chybí, je potřeba jej doplnit. Pokud je na seznamu naopak někdo, kdo pro vás již nepracuje, je třeba ho odhlásit. Zaměstnavatele jsme o tomto kroku včas informovali do datových schránek. Službu „Seznam zaměstnanců“ od začátku března, kdy byla spuštěna, využilo už 115 tisíc zaměstnavatelů.

2. Prověřit připravenost mzdového/personálního softwaru

Dodavatelé softwaru již dokončují implementace. Pokud se zaměstnavatel nespoléhá na software, může JMH vyplnit přímo na ePortálu ČSSZ.

„Projekt Jednotného měsíčního hlášení je jedním z největších digitalizačních kroků ve veřejné správě v novodobé historii České republiky. Všechny zapojené instituce, ČSSZ nevyjímaje, udělaly maximum pro to, aby byl systém připraven a zaměstnavatelé měli v prvních měsících k dispozici plnou podporu. Pokud se společně propracujeme během druhého čtvrtletí 2026 k tomu, že zvládneme zcela hladký průběh hlášení za červenec, tedy do 20. srpna, bude to ideální výsledek, který potvrdí, že JMH funguje, jak má,“ doplnil František Boháček.

Do prvního ostrého podání zbývá ještě několik týdnů, takže není nutné mít všechny procesy hotové právě k 1. dubnu 2026.

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027 Přečtěte si také:

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Harmonogram Jednotného měsíčního hlášení pro zaměstnavatele

Připomenutí harmonogramu pro nejbližší období od ČSSZ:

 1. 3. – 31. 3. 2026

Kontrola evidence zaměstnanců, doplnění nových identifikátorů a příprava na JMH.

1. 4. 2026

Spuštění služby na ePortálu ČSSZ a zahájení možnosti podání JMH.0

1. 4. – 30. 4. 2026

Doplnění údajů o zaměstnavateli a jeho zaměstnancích.

1. 4. – 30. 6. 2026

Doposílání JMH za leden, únor a březen.

1. 5. – 20. 5. 2026

První standardní podání (za duben).

Co udělat před spuštěním JMH, tedy před 1. 4. 2026?

  • Zkontroloval/a jsem, že mám aktuální mzdový/personální software.
  • Stáhl/a jsem ze služby „Seznam zaměstnanců“ aktuální přehled zaměstnanců a identifikátorů.
  • Vyčistil/a jsem evidenci zaměstnanců (přihlášení/odhlášení).
  • Mám připraveny údaje potřebné pro doplnění do systému JMH.

Co udělat od 1. 4. do 30. 6. 2026?

  • Dohlásil/a jsem údaje o zaměstnavateli.
  • Dohlásil/a jsem údaje o zaměstnancích včetně těch, kteří dosud nebyli v registru.
  • Odeslal/a jsem JMH za leden, únor, březen (pokud jsem zaměstnával/a v tomto období).

Co dělat od května 2026?

  • Podal/a jsem JMH za duben 2026 do 20. května.
  • Začínám pravidelně podávat jednotné měsíční hlášení každý měsíc.
Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

