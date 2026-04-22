Finanční správa začala rozesílat informace k platbě daně z nemovitých věcí. Do kdy musíte obdržet složenku?

Finanční správa začala rozesílat informace k platbě daně z nemovitých věcí. Jakou cestou obdrží informace většina poplatníků?
Většina poplatníků obdrží informace elektronicky
Finanční správa postupně rozesílá poplatníkům informace k úhradě daně z nemovitých věcí. Většina poplatníků obdrží platební údaje elektronicky – více než milion do datových schránek a další více než milion e-mailem.
Složenku musíte obdržet do 25. května 2026
Zbývajícím poplatníkům daně z nemovitých věcí zašle do 25. května 2026 finanční správa poštou 1,8 milionu složenek. Přibližně 47 tisíc poplatníků hradí daň prostřednictvím SIPO.
Do kdy je nutné daň z nemovitých věcí zaplatit?
Daň nebo první splátku je třeba zaplatit do 1. června 2026.
„Platbu daně je nejsnazší provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných údajů, ať už na složence, v e-mailu nebo datové zprávě, je rovněž QR kód, který po načtení automaticky doplní platební údaje,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.
Kalkulačka daně z nemovitých věcí
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrží. Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně. Návod k jejich nalezení v DIS+ je dostupný na webu finanční správy.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje vždy za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje. Pokud její výše nepřesáhne 5 000 Kč a poplatník vlastní nemovitosti pouze v jednom kraji, obdrží jednu souhrnnou složenku. V opačném případě, tedy při vyšší dani než 5 000 Kč nebo nemovitostech ve více krajích, zašle poplatníkovi finanční správa více složenek v jedné obálce. Bližší informace k rozesílání složenek jsou k dispozici na webu finanční správy.
Jak daň zaplatit?
Daň z nemovitých věcí do 5 000 Kč je splatná jednorázově do 1. června 2026. Vyšší částku lze uhradit ve dvou splátkách:
- první splátku do 1. června 2026,
- druhou splátku do 30. listopadu 2026.
Platební údaje: Variabilní a konstantní symbol
Variabilním symbolem pro platbu daně či úhradu jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Při bezhotovostní platbě se uvádí konstantní symbol 1148 a při hotovostní platbě prostřednictvím složenky pak 1149. Detailnější informace k placení daně z nemovitých věcí včetně čísel bankovních účtů finančních úřadů jsou dostupné na webu finanční správy a na portálu MOJE daně.
Údaje pro platbu daně e-mailem
V této souvislosti připomínáme možnost využití služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, která nahrazuje zasílání papírové složenky. Přihlášení k této službě je ovšem nutné provést vždy nejpozději do 15. března daného roku. Pro letošní rok již tuto službu není možné využít, poplatníci se však mohou přihlásit pro následující rok.
Finanční správa upozorňuje na podvodné e-maily a SMS, jak je poznat?
V období, kdy dochází k placení daní, se vždy v minulosti zvýšil výskyt falešných e-mailových zpráv a SMS, které se vydávají za komunikaci úřadu nebo Portálu občana. Tyto podvodné zprávy mohou obsahovat odkazy či QR kódy vedoucí na falešné stránky, které se tváří jako oficiální portály veřejné správy.
Finanční správa nikdy nepožaduje přihlašovací údaje ani bankovní data e-mailem či SMS, nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb a nezasílá přílohy, které vyžadují zadání citlivých údajů. Informace pro placení daně z nemovitých věcí zasílané elektronicky jsou vždy opatřeny elektronickým podpisem. Další informace naleznete na webu finanční správy.