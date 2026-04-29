Výplatní termíny důchodů se v roce 2026 kvůli svátkům posunou ještě třikrát. Jak květnové svátky posunou výplatní termíny důchodů?
Květnové svátky v roce 2026 posouvají výplatu důchodů, kdy očekávat důchod?
Některé státní svátky ovlivňují termíny výplaty všech druhů důchodů, což se v roce 2026 týká i výplaty důchodů během květnových svátků, které posunou výplatu důchodu následovně:
|Kvůli jakému svátku se posune výplata termínu důchodu?
|Důchody s výplatním termínem
|Posunutý termín výplaty důchodů
|Svátek práce
|pátek 2. května 2026
|pondělí 4. května 2026
|Den vítězství
|pátek 8. května 2026
|čtvrtek 7. května 2026
Zdroj: ČSSZ
Kdy budou v roce 2026 posunuty další výplatní termíny důchodů kvůli svátkům?
V roce 2026 budou dále posunuty výplatní termíny důchodu na červencový svátek, Den upálení mistra Jana Husa:
|Den upálení mistra Jana Husa
|pondělí 6. července 2026
|úterý 7. července 2026
Zdroj: ČSSZ
Jak jsou důchody vypláceny?
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
Budou na květnové svátky zavřené obchody?
Zákon zakazuje otevřít prodejnám, jejichž plocha přesahuje 200 m2 o vybraných svátcích a vztahuje se i na pátek 8. května 2026, kdy je svátek Den vítězství, v tuto dobu tedy bude omezen prodej ve velkých prodejnách.
Naopak zůstat otevřeny mohou obchody s prodejní plochou menší než 200 m2, čerpací stanice, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních, prodejny například na letištích nebo vlakových a autobusových nádražích.