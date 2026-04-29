Jak květnové svátky posunou výplatní termíny důchodů?

Michal Bureš
Dnes

duchod-200 Autor: ChatGPT
Důchody, květnové svátky

Výplatní termíny důchodů se v roce 2026 kvůli svátkům posunou ještě třikrátJak květnové svátky posunou výplatní termíny důchodů?

Květnové svátky v roce 2026 posouvají výplatu důchodů, kdy očekávat důchod?

Některé státní svátky ovlivňují termíny výplaty všech druhů důchodů, což se v roce 2026 týká i výplaty důchodů během květnových svátků, které posunou výplatu důchodu následovně:

Kvůli jakému svátku se posune výplata termínu důchodu? Důchody s výplatním termínem Posunutý termín výplaty důchodů
Svátek práce pátek 2. května 2026 pondělí 4. května 2026
Den vítězství pátek 8. května 2026 čtvrtek 7. května 2026

Zdroj: ČSSZ

Kdy budou v roce 2026 posunuty další výplatní termíny důchodů kvůli svátkům?

V roce 2026 budou dále posunuty výplatní termíny důchodu na červencový svátek, Den upálení mistra Jana Husa:

Kvůli jakému svátku se posune výplata termínu důchodu? Důchody s výplatním termínem Posunutý termín výplaty důchodů
Den upálení mistra Jana Husa pondělí 6. července 2026 úterý 7. července 2026

Zdroj: ČSSZ

Jak vycházejí státní svátky v roce 2026? Kdy musí velké obchody zůstat zavřeny? Přečtěte si také:

Jak vycházejí státní svátky v roce 2026? Kdy musí velké obchody zůstat zavřeny?

Jak jsou důchody vypláceny?

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.

Budou na květnové svátky zavřené obchody?

Zákon zakazuje otevřít prodejnám, jejichž plocha přesahuje 200 mo vybraných svátcích a vztahuje se i na pátek 8. května 2026, kdy je svátek Den vítězství, v tuto dobu tedy bude omezen prodej ve velkých prodejnách.

Naopak zůstat otevřeny mohou obchody s prodejní plochou menší než 200 m2, čerpací stanice, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních, prodejny například na letištích nebo vlakových a autobusových nádražích.

Globus rozšiřuje rozvoz nákupů. Do kterého města si můžete nákup nově objednat? Přečtěte si také:

Globus rozšiřuje rozvoz nákupů. Do kterého města si můžete nákup nově objednat?

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Kvíz týdne

