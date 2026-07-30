Komerční bance vzrostly úvěry i vklady o více než 10 %. Čistý zisk za pololetí ale mírně klesl

Skupina Komerční banky v prvním pololetí letošního roku zvýšila objem poskytnutých úvěrů i klientských vkladů o více než desetinu. Čistý zisk připadající akcionářům však meziročně klesl o 3,3 % na 8,5 miliardy korun.
Komerční banka: poskytnuté úvěry za téměř 946 miliard korun
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vzrostl o 10 % na 945,8 miliardy korun. Klientské vklady se zvýšily o 10,2 % na 1,14 bilionu korun. Objem aktiv klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění dosáhl 293,9 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 1,4 %.
Skupina KB: počet zákazníků roste a překročil 2,31 milionu
Skupina KB na konci června obsluhovala 2,313 milionu zákazníků, meziročně o 72 tisíc více. Pokračoval také přechod klientů do nové digitální banky KB+, kterou využívalo již 1,731 milionu klientů. Oproti stejnému období loňského roku jejich počet vzrostl o 462 tisíc.
Čistý zisk komerční banky činil v prvním pololetí 8,5 mld. Kč, ve druhém 4,5 mld. Kč
Za první pololetí 2026 dosáhly celkové výnosy Skupiny KB 18,5 miliardy korun, meziročně o 1,8 % více. Provozní náklady naopak klesly o 2,6 % na 8,5 miliardy korun. Banka zároveň vykázala mírné čisté rozpuštění opravných položek. Čistý zisk připadající akcionářům činil 8,5 miliardy korun, což je meziročně o 3,3 % méně.
Ve druhém čtvrtletí se výnosy zvýšily o 3,6 % na 9,4 miliardy korun, zatímco provozní náklady klesly o 0,7 % na 4,1 miliardy korun. Čistý zisk za samotné druhé čtvrtletí dosáhl 4,5 miliardy korun a meziročně se snížil o 2,4 %.
Kapitálová pozice banky zůstává podle zveřejněných výsledků silná. Objem regulatorního kapitálu dosáhl 108,2 miliardy korun, kapitálová přiměřenost činila 17,3 % a ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 dosáhl 16 %.
Komerční banka měla ke konci pololetí celkem 93 841 akcionářů, meziročně o 15 142 více. Z nich téměř 87 tisíc tvořily fyzické osoby z České republiky.