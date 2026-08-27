Komerční banka má akci pro děti a mladé: za vložených 500 Kč přidá dalších 500 Kč

Komerční banka spustila nabídku pro děti a mladé klienty. Při založení prvního běžného nebo spořicího účtu mohou získat bonus 500 Kč, pokud splní podmínky akce. Kdo může bonus získat? A do kdy marketingová akce platí?
Kdo získá bonus ve výši 500 Kč?
Pro získání bonusu ve výši 500 Kč stačí dítěti sjednat běžný účet v tarifu Start nebo Standard či dětský spořicí účet a do dvou měsíců na něj vložit alespoň 500 Kč. Komerční banka pak připíše bonus ve výši 500 Kč.
Každé dítě může bonus získat jen jednou. Pokud má běžný i spořicí účet, odměnu dostane na ten, na kterém se potřebných 500 Kč objeví jako první.
Spořicí účet mohou rodiče založit už po narození
Dětský spořicí účet lze v Komerční bance sjednat hned po narození dítěte. V současnosti banka nabízí úrokovou sazbu 4 % ročně pro vklady do 100 000 Kč. Zvýhodněná sazba se vztahuje na nové i stávající klienty a není podmíněna pravidelnými platbami ani založením běžného účtu.
Do šesti let spravuje spoření rodič nebo jiný zákonný zástupce. Od šesti let už může dítě své úspory sledovat a spravovat prostřednictvím bankovnictví KB+, rovněž lze od tohoto věku získat platební kartu.
Běžný účet a kartu může mít dítě od 6 let
Pro děti a mladé klienty nabízí banka běžný účet v tarifech Start a Standard. Oba jsou do 26 let bez měsíčního poplatku. Start zahrnuje korunový účet a debetní kartu, zatímco Standard nabízí multiměnový účet a dvě karty – pro dítě a jeho zákonného zástupce.
Funkce internetového bankovnictví se přizpůsobují věku dítěte. Rodič může kontrolovat platby, měnit limity, zapnout upozornění na transakce nebo kartu v případě potřeby zablokovat.
„U prvního účtu rodiče obvykle řeší dvě věci: co už dítě zvládne samo a jak si zachovat přehled o jeho útratách. Bankovnictví KB+ se proto přizpůsobuje věku uživatele,“ uvádí Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel retailového bankovnictví Komerční banky.
Do 15 let zakládá účet dítěti rodič. Mezi 15 a 18 lety si už může mladý klient účet sjednat také sám, případně mu ho mohou nadále založit rodiče.
K účtu lze získat platební náramek zdarma
Dalším bonusem pro nové klienty ve věku od 6 do 17 let je platební náramek zdarma. Podmínkou je sjednání tarifu Start nebo Standard s kartou Visa do 31. října.
Po splnění podmínek banka zašle voucher na stoprocentní slevu, který je nutné využít do 14 kalendářních dnů. Podle dostupnosti lze vybírat mezi černou a červenou variantou.
Platební náramek se propojí s dětskou kartou a umožňuje platit u terminálů i vybírat hotovost z bankomatů. Nepotřebuje baterii, mobilní telefon ani připojení k internetu. Vztahují se na něj stejné limity jako na kartu a rodič může jednotlivé transakce sledovat v KB+.
Do kdy marketingová akce s bonusem 500 Kč probíhá?
Marketingová akce Komerční banky s bonusem 500 Kč probíhá až do 30. listopadu 2026.