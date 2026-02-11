Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Konec letáků? Kdeže, PENNY rozšiřuje distribuce letáků o 20 %

Konec letáků? Kdeže, PENNY rozšiřuje distribuce letáků o 20 %

Michal Bureš
Dnes

ISIFA.COM letáky Autor: www.isifa.com
Ilustrační obrázek.

Společnost PENNY od 11. února rozšiřuje distribuci svých akčních letáků o 20 %, což je reakcí nadlouhodobé nákupní chování zákazníků, kteří při plánování nákupů vycházejí především z tištěných letáků.

Akční týden PENNY již od středy

Rozšíření distribuce letáků má za cíl podporu nového začátku akčního týdne, který PENNY oznámilo na začátku měsíce.

Akční nabídky v PENNY tak od začátku měsíce startují již ve středu, tedy o den dříve

Letáková kampaň cílí na spotřebitele v okruhu 10 km od prodejny PENNY

Letáky jsou cíleny na oblasti v okruhu do 10 kilometrů nebo přibližně 15 minut dojezdu od konkrétní prodejny, aby se nabídka dostala především k těm zákazníkům, kteří ji mohou snadno využít.

Rozšíření distribuce letáků komentuje vedoucí strategického marketingu PENNY Vít Vojtěch: „Akční leták zůstává jedním z hlavních zdrojů informací, podle kterého se zákazníci při nákupu rozhodují. Rozšíření jeho distribuce a dřívější začátek akčního týdne jednoznačně podporují dostupnost akčních nabídek.“

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty Přečtěte si také:

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

