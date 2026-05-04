Které rekvalifikace mají v roce 2026 největší šanci na proplacení?

Veronika Němcová
Dnes

Úřad práce je letos přísnější při schvalování rekvalifikací, které pomáhají lidem najít nebo udržet práci. Podporuje především ty, které co nejlépe odpovídají aktuální situaci na trhu práce. 

Která zaměření úřad práce nejvíc podporuje?

Rekvalifikace se zaměřují především na obory, kde je dlouhodobě vysoká poptávka po pracovnících a reálná šance na uplatnění. 

Jde zejména o:

  • zdravotní a sociální služby,
  • vzdělávání,
  • technické a řemeslné obory,
  • dopravu a logistiku,
  • energetiku a průmysl,
  • zemědělství a lesnictví.

Zvláštní důraz je kladen na sociální služby, zejména na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením a další potřebné skupiny. 

Současně je podporováno také praktické využití digitálních technologií v jednotlivých oborech, tedy dovednosti přímo uplatnitelné v praxi, například:

  • programování pro zefektivnění výroby,
  • využití digitálních komunikačních technologií,
  • práce s automatizovanými a řídicími systémy,
  • datové analýzy v konkrétních oborech.

Český jazyk pro cizince a jeho využitelnost v praxi

Změny se týkají také rekvalifikací zaměřených na výuku českého jazyka pro cizince. Nově se klade větší důraz na praktické využití jazyka při pracovním uplatnění:

  • důraz na jazykové úrovně A2 a B1
  • přednostní podpora osob směřujících do profesí s nedostatkem pracovní síly

Zabezpečovaná a zvolená rekvalifikace

Rekvalifikace se dnes dělí do dvou základních kategorií, které se liší způsobem výběru i schvalování.

Zabezpečovaná rekvalifikace je plně hrazena úřadem práce a realizuje se především pro uchazeče o zaměstnání (nezaměstnané).

Zvolenou rekvalifikaci si vybírá sám zájemce. Úřad práce pečlivě posuzuje účelnost zvolené rekvalifikace. Vybraná a schválená rekvalifikace může být proplacena až do výše 50 tisíc, což je limit na 3 roky. O zvolenou rekvalifikaci si mohou zažádat i zaměstnaní a OSVČ.

Kurzy digitálního vzdělávání jsou aktuálně pozastavené a nelze o ně žádat. Ještě během roku 2026 by však mohly být znovu spuštěny.

Více informací naleznete na webových stránkách Jsem v kurzu.

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

