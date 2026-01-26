Digitální kurzy by mohly být spuštěny pro zájemce ve druhé polovině letošního roku

Stát prostřednictvím Úřadu práce dlouhodobě podporuje zvyšování kvalifikace zájemců formou dotovaných rekvalifikací a vzdělávacích kurzů. V současné době jsou však v nabídce pouze rekvalifikace, přičemž příjem žádostí o digitální kurzy byl ukončen již v minulém roce 31. října.
Proč by zájemci měli s žádostí o rekvalifikaci počkat
Podle aktuálních informací by navíc měli zájemci o rekvalifikace s podáním žádosti vyčkat na schválení nového státního rozpočtu, nikoli žádat v období rozpočtového provizoria.
Rozpočtové provizorium nastává tehdy, když stát nemá na začátku roku schválený nový státní rozpočet. Stát pak funguje v dočasném režimu podle pravidel předchozího rozpočtu.
Zajištěny jsou základní výdaje, jako jsou platy, důchody nebo sociální dávky. Nové projekty a investice se často odkládají. Úřady, obce i další instituce tak hospodaří s větší nejistotou a omezeným rozpočtem.
Úřad práce ČR upozorňuje, že kvůli celostátnímu rozpočtovému provizoriu nyní nemůže naplno schvalovat nové příspěvky na rekvalifikace ani další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Zájemcům proto úřad doporučuje podat žádosti až po skončení provizoria, tedy v okamžiku, kdy bude schválen nový státní rozpočet.
Dlouhodobě nezaměstnaní a další ohrožené skupiny mohou o rekvalifikaci žádat i nyní
Jak uvedl František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce, nové žádosti lze schvalovat pouze v omezených případech, kdy je zajištěno financování v rámci stávajících limitů provizoria a zároveň jde o klienty z prioritních skupin. Mezi ně patří zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením nebo lidé s více kumulovanými bariérami na trhu práce.
Ostatním zájemcům úřad doporučuje s podáním žádosti o rekvalifikaci dočasně vyčkat, protože by s vysokou pravděpodobností byla zamítnuta.
Standardní schvalování bude možné až po přijetí státního rozpočtu
Standardní schvalování by se mělo obnovit až po přijetí státního rozpočtu Parlamentem ČR. Podle veřejně dostupných informací by k tomu mohlo dojít v průběhu března, do té doby však zůstane podpora rekvalifikací a dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti výrazně omezená a dostupná především pro vybrané skupiny uchazečů.
Příjem žádostí o digitální vzdělávání by mohl odstartovat v druhé polovině tohoto roku
Příjem žádostí o kurzy digitálního vzdělávání byl k 31. 10. 2025 ukončen. Úřad práce plánuje obnovit příjem žádostí o digitální a technické vzdělávání s největší pravděpodobností ve druhé polovině letošního roku. „V současné době připravujeme dva nové projekty na podporu digitálního vzdělávání a rozvoje technických dovedností financované z OPZ+ v celkové hodnotě 2 miliardy Kč, “ sdělil František Bikár z tiskového oddělení úřadu práce.
Z celkové hodnoty kurzu hradili žadatelé 18 procent. Spoluúčast na platbě má mít dle úřadu hlavně motivační účinek. V nových projektech na podporu digitálního vzdělávání má být však spoluúčast žadatelů o něco vyšší. Úřad práce předpokládá spoluúčast žadatelů ve výši 23,27 % ceny kurzu. O dalších podrobnostech má Úřad práce informovat veřejnost ještě před spuštěním příjmu nových žádostí.
Rekvalifikace mohou úřady žadatelům proplatit celé, a to v maximální částce 50 tisíc korun za poslední 3 roky. Úředníci však neschvalují každou žádost o rekvalifikaci, důležitá je u každého žadatele motivace a jeho dosavadní zkušenosti.
Účastník však musí splnit dané podmínky pro to, aby mu stát rekvalifikaci uhradil. Nejdůležitější podmínkou je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky a rovněž účast ve výuce min. 80 % hodin z celkové délky kurzu.
Veškeré nabízené rekvalifikace jsou dohledatelné na webových stránkách úřadu práce.
