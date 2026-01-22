Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Vydává ČSSZ či Úřad práce „průkazy důchodce"? ČSSZ Vysvětluje

ČSSZ informovala, že se v médiích šíří řada zavádějících článků, které nabádají seniory k získání tzv. průkazu důchodce s výhledem potenciálních výhod a slev. Vydává skutečně ČSSZ průkaz důchodce?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Dnes

ČSSZ: Žádné průkazy ani karty důchodce nevydáváme

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že žádné „univerzální“ průkazy ani karty svým klientům nevydává.

Co se dozvíte v článku
  1. ČSSZ: Žádné průkazy ani karty důchodce nevydáváme
  2. Články o průkazech důchodce z dílny AI?
  3. ČSSZ: vydáváme Potvrzení o pobírání důchodu
  4. Kde si může slevové karty důchodce vyřídit?

ČSSZ zaznamenala, že autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili „kartičku“, která jim zajistí řadu „výhod“ a „bonusů“.

V řadě článků se vysloveně radí, aby si zašli na správu sociálního zabezpečení a požádali o vydání průkazu. Mylně přitom informují, že „průkaz“ pomůže českým seniorům „k velkým finančním úsporám“ a že díky „kouzelné kartičce“ budou mít slevu na léky, potraviny, knihy, ubytování v penzionech nebo si budou moci dopřát levnější vstupenky do kulturních institucí.

Články o průkazech důchodce z dílny AI?

ČSSZ udává, že většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku.

Řada webů nechává vypracovat články umělou inteligencí bez ověření.

Anebo se na nedůvěryhodných webech pouze překlopí články z polštiny bez ověření faktů.

Nehledejme ovšem chybu v umělé inteligenci. Ať již ChatGPT, či Gemini jasně uvádějí, že v Česku neexistuje „oficiální státní průkaz důchodce“, který by automaticky dostával každý, kdo pobírá důchod.

ČSSZ: vydáváme Potvrzení o pobírání důchodu

ČSSZ dále upozornila, že o přiznání důchodu své klienty informuje zasláním příslušného rozhodnutí o přiznání důchodu. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydává v případě potřeby a na vyžádání kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení.

Rozhodnutí o přiznání důchodu ČSSZ posílá svým klientům písemně poštou nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Nejde však o žádný průkaz, kterým by se příjemci důchodu mohli prokazovat v obchodech, kinech a podobně. 

Využíváte různé slevové karty?

Zobraz výsledek

Kde si může slevové karty důchodce vyřídit?

Samozřejmě, důchodci mají v Česku řadu možností, jak získat určité slevy.

Rovněž existují různé karty a doklady, které prokazují status důchodce nebo seniora a umožňují získání slevy na jízdné, služby či kulturní akce. Žádné z nich však nevydává Česká správa sociálního zabezpečení, územní správa sociálního zabezpečení ani okresní správa sociálního zabezpečení.

Mezi nejznámější slevové karty pro důchodce patří Senior Pas pro osoby nad 55 let (stačí registrace online), In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce či pražská PID karta (Lítačka).

Pro prokázání nároku na bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí i běžný OP, pas nebo jiný průkaz s fotografií a datem narození. 

Jak se vám v roce 2026 zvýšil důchod?
Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

