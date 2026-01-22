Vydává ČSSZ či Úřad práce „průkazy důchodce"? ČSSZ Vysvětluje

ČSSZ: Žádné průkazy ani karty důchodce nevydáváme
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje, že žádné „univerzální“ průkazy ani karty svým klientům nevydává.
ČSSZ zaznamenala, že autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili „kartičku“, která jim zajistí řadu „výhod“ a „bonusů“.
V řadě článků se vysloveně radí, aby si zašli na správu sociálního zabezpečení a požádali o vydání průkazu. Mylně přitom informují, že „průkaz“ pomůže českým seniorům „k velkým finančním úsporám“ a že díky „kouzelné kartičce“ budou mít slevu na léky, potraviny, knihy, ubytování v penzionech nebo si budou moci dopřát levnější vstupenky do kulturních institucí.
Články o průkazech důchodce z dílny AI?
ČSSZ udává, že většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku.
Řada webů nechává vypracovat články umělou inteligencí bez ověření.
Anebo se na nedůvěryhodných webech pouze překlopí články z polštiny bez ověření faktů.
Nehledejme ovšem chybu v umělé inteligenci. Ať již ChatGPT, či Gemini jasně uvádějí, že v Česku neexistuje „oficiální státní průkaz důchodce“, který by automaticky dostával každý, kdo pobírá důchod.
ČSSZ: vydáváme Potvrzení o pobírání důchodu
ČSSZ dále upozornila, že o přiznání důchodu své klienty informuje zasláním příslušného rozhodnutí o přiznání důchodu. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydává v případě potřeby a na vyžádání kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení.
Rozhodnutí o přiznání důchodu ČSSZ posílá svým klientům písemně poštou nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Nejde však o žádný průkaz, kterým by se příjemci důchodu mohli prokazovat v obchodech, kinech a podobně.
Kde si může slevové karty důchodce vyřídit?
Samozřejmě, důchodci mají v Česku řadu možností, jak získat určité slevy.
Rovněž existují různé karty a doklady, které prokazují status důchodce nebo seniora a umožňují získání slevy na jízdné, služby či kulturní akce. Žádné z nich však nevydává Česká správa sociálního zabezpečení, územní správa sociálního zabezpečení ani okresní správa sociálního zabezpečení.
Mezi nejznámější slevové karty pro důchodce patří Senior Pas pro osoby nad 55 let (stačí registrace online), In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce či pražská PID karta (Lítačka).
Pro prokázání nároku na bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí i běžný OP, pas nebo jiný průkaz s fotografií a datem narození.
