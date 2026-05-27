Letní brigády se blíží, co si ohlídat při podpisu dohody. Kdy mohou pracovat již 14letí?

Léto není jen obdobím tepla, slunce a vody, ale i letních brigád, na které každoročně vyráží celá řada studentů. Mnozí z těch, kteří si letos chtějí najít svou první práci na dohodu, by měli vědět, kolik hodin lze na tento typ smlouvy odpracovat a na jak vysokou odměnu mají nárok. U mladistvých zaměstnanců navíc existuje řada prací, které nemohou vykonávat až do dosažení zletilosti.
Není dohoda jako dohoda
Zákoník práce zná dva typy pracovních dohod. Jsou jimi dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Obě se liší nejen tím, kolik hodin lze odpracovat, ale také tím, kolik si lze vydělat bez toho, aby se z odměny začalo odvádět sociální a zdravotní pojištění.
Na DPP lze odpracovat až 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. DPČ není omezena ročním počtem hodin. Platí však, že rozsah práce nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Ta činí 40 hodin týdně, takže na DPČ lze pracovat v průměru maximálně 20 hodin týdně.
Výrazný rozdíl je také u hraničních částek, při jejichž překročení se z odměny začne odvádět sociální a zdravotní pojištění.
U DPČ je hranice poměrně nízko. Stačí, aby brigádník za kalendářní měsíc dosáhl hrubé odměny 4 500 Kč a více. U DPP je limit vyšší. Dohodář si může vydělat až 11 999 Kč, aniž by jeho výplata podléhala pojistným odvodům.
Jak je to u DPP a DPČ se zdaněním?
Z výdělku z práce na dohodu se odvádí 15% daň z příjmů fyzických osob. Pokud u zaměstnavatele podepíšete růžové prohlášení poplatníka, daň má formu zálohy a můžete na ni uplatnit daňové slevy a daňová zvýhodnění na děti, máte-li na ně nárok.
Pokud růžové prohlášení poplatníka u zaměstnavatele nepodepíšete, nemůžete uplatňovat daňové slevy ani daňová zvýhodnění na děti. V takovém případě se při příjmu do limitu odvádí srážková daň. Zálohová daň bez uplatnění slev a zvýhodnění se na výdělek uplatní tehdy, když dojde k překročení limitních částek, tedy když brigádník z DPČ vydělá 4 500 Kč hrubého a více nebo z DPP 12 000 Kč hrubého a více.
Důležité je zmínit, že studenty nemusí nijak trápit, pokud z brigády nebudou účastni zdravotního nebo sociálního pojištění. Jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, jsou do 26 let státními pojištěnci a zdravotní pojištění za ně hradí stát. Totéž platí i pro studenty prezenční formy doktorského studia do 28 let.
Minimální mzda platí pro všechny
Protože brigádníci obvykle odpracují méně hodin než zaměstnanec pracující na klasickou pracovní smlouvu s plným úvazkem, neplatí pro ně minimální měsíční mzda, která v roce 2026 činí 22 400 Kč.
Platí pro ně však minimální hodinová mzda. Ta letos činí 134,40 Kč na hodinu. Ani brigádníci proto nemohou mít nižší hodinovou odměnu.
Pracovat lze od 14 let. Ne však vždy
Minimální věková hranice, kterou je nutné splnit, aby mohla daná osoba pracovat, byla snížena na 14 let. Přesto je však nutný souhlas zákonného zástupce.
Důležité je také vědět, že takto mladí zaměstnanci musejí mít specifické pracovní podmínky, které musejí zaměstnavatelé dodržovat. Práce nesmí být škodlivá pro jejich zdraví, vývoj, vzdělání ani morální rozvoj. Omezeni jsou i maximální délkou pracovní směny. Ta nesmí přesáhnout 7 hodin denně. Celkem pak týdně smí odpracovat nanejvýš 35 hodin.
Dále mají zakázáno pracovat přesčas a na noční směny. To se netýká jen čtrnáctiletých zaměstnanců, ale obecně všech zaměstnanců mladších 18 let. Nemohou vykonávat například ani práci, u které je nutné uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti nebo kde by odpovídali za věcnou ztrátu.
I brigádníkům se musí poskytovat dovolená a nemocenská
Zaměstnavatelé by také neměli zapomenout, že pracovníci na DPP a DPČ mají po čtyřech týdnech, přesněji po 28 kalendářních dnech, a minimálně 80 odpracovaných hodinách nárok na dovolenou. Za každých 20 odpracovaných hodin má zaměstnanec nárok na 1,5 hodiny dovolené. Pokud dohodář dovolenou nevyčerpá, musí mu ji zaměstnavatel po skončení pracovněprávního vztahu proplatit.
„Pokud dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění, zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti náleží v prvních 14 kalendářních dnech náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nemocenské vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení,“ upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V obou případech musí mít dohoda vždy písemnou formu. Totéž platí i pro výpověď, kterou může bez udání důvodu podat kterákoli smluvní strana. Následně běží 15denní výpovědní lhůta, nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem v písemné dohodě o rozvázání jinak.