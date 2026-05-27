Osvobození seniorů od poplatků za ČT a ČRo je blíže. Co vše návrh poslanců mění?

Jde už o druhý návrh, který má změnit financování veřejnoprávních médií. Dříve předložený návrh Ministerstva kultury počítá s úplným zrušením rozhlasových a televizních poplatků pro domácnosti. Česká televize a Český rozhlas by podle něj byly financovány přímo ze státního rozpočtu. Návrh vyvolal kritiku části odborníků i opozice, kteří upozorňují na možné oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií.
Nový návrh koaličních poslanců zachovává stávající systém financování, pouze rozšiřuje okruh osob osvobozených od poplatků.
Kolik se dnes platí za ČT a ČRo
Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování médií veřejných médií, tedy České televize a Českého rozhlasu. V současnosti činí rozhlasový poplatek 55 korun měsíčně, televizní poplatek pak 155 korun měsíčně.
V loňském roce se začala vztahovat poplatková povinnost na všechna zařízení, která jsou schopna přijímat rozhlasové a televizní vysílání. Tento krok rozšířil okruh domácností, které poplatky hradí.
Bez ohledu na počet přístrojů se v jedné domácnosti platí vždy jen jeden televizní a jeden rozhlasový poplatek. U podnikajících osob se navíc výše odvíjí od počtu zaměstnanců.
Senioři nad 75 let už by poplatky neplatili
Jednou z hlavních změn je zavedení horní věkové hranice 75 let. Fyzické osoby, které tohoto věku dosáhnou, by již nebyly považovány za poplatníky rozhlasového ani televizního poplatku.
Předkladatelé tento krok odůvodňují tím, že jde o skupinu obyvatel s vyšší mírou sociální, zdravotní a ekonomické zranitelnosti, u které je podle nich vhodné snížit finanční zátěž.
Osvobozeni od poplatků mají být nově zdravotně postižení a nezaopatřené děti
Další osovobození se má týkat zdravotně znevýhodněných osob. Má jít tedy o držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Mezi osovobozené mají nově spadat také nezaopatřené děti.
Zároveň platí, že u těchto skupin se osvobození vztahuje i na situace, kdy žijí samostatně, případně pouze s dalšími osobami, které spadají do stejného režimu osvobození.
Poplatky by neměli hradit ani poskytovatelé pobytových sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb.Další stávající osvobození od poplatků zůstávají podle návrhu beze změny.
Poplatky se mají týkat jen větších firem nad 50 zaměstnanců
Významná změna se týká také firem. Poplatková povinnost by se nově vztahovala pouze na ty subjekty, které zaměstnávají alespoň 51 zaměstnanců. Menší firmy by tak byly z poplatkového systému vyjmuty.
Změny mohou snížit příjmy o stovky milionů ročně
Navrhované změny by měly mít dopad na příjmy České televize a Českého rozhlasu, tento výpadek by však podle předkladatelů neměl ohrozit jejich financování. Důvodová zpráva odhaduje, že snížení příjmů v souvislosti s osvobozením seniorů nad 75 let a dalších skupin bude činit stovky milionů korun ročně.
Zároveň autoři tvrdí, že návrh je nastaven tak, aby nedošlo k celkovému snížení příjmů oproti předchozím úpravám systému.
Od kdy má navržená změna platit?
O návrhu bude nejdříve jednat vláda. Následně Parlament, kde může projít úpravami nebo být zamítnut. Účinnost změn je stanovena na první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. To znamená, že konkrétní datum nabytí účinnosti se bude odvíjet od délky projednávání v Parlamentu.
Je také možné, že financování veřejnoprávních médií se nakonec změní jiným způsobem, než navrhuje tato poslanecká novela. Dříve předložený návrh Ministerstva kultury počítá s úplným zrušením rozhlasových a televizních poplatků pro domácnosti a jejich nahrazením přímým financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu.