Kdy skončí rozhlasové a televizní poplatky pro domácnosti? Návrh vyvolává kritiku

V Česku se chystá změna financování veřejnoprávních médií. Návrh Ministerstva kultury počítá se zrušením koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazením penězi ze státního rozpočtu. Změna má začít platit od roku 2027, návrh ale čelí kritice ze strany ministerstva financí i dalších institucí.
Veronika Němcová
Změní se způsob financování veřejnoprávních médií? Návrh Ministerstva kultury, který nedávno prošel připomínkovým řízením a v následujících dnech se jím má zabývat vláda, počítá se zrušením koncesionářských poplatků a jejich nahrazením přímým financováním ze státního rozpočtu. Změna by se dotkla Českého rozhlasu i České televize a podle návrhu by měla začít platit od roku 2027. 

V současnosti jsou veřejnoprávní média financována prostřednictvím koncesionářských poplatků. Domácnosti platí 155 korun měsíčně za televizi a 55 korun měsíčně za rozhlas. Poplatky se vážou na domácnost, která vlastní zařízení schopné přijímat vysílání a nezáleží na tom, zda je skutečně využívá.

Bez ohledu na počet přístrojů se v jedné domácnosti platí vždy jen jeden televizní a jeden rozhlasový poplatek. U podnikajících osob se navíc výše odvíjí od počtu zaměstnanců.

Domácnosti už poplatky platit nebudou, média má financovat státní rozpočet

Připravovaný zákon počítá s tím, že poplatky zcela zaniknou a financování převezme stát. Český rozhlas by měl dostávat roční příspěvek ve výši 2,065 miliardy korun, Česká televize pak 5,742 miliardy korun.

Tyto částky by se měly každoročně navyšovat podle inflace, maximálně o 5 %. Kromě státního příspěvku by média mohla dál získávat peníze z reklamy, sponzoringu, grantů, darů nebo dobrovolných příspěvků.

Podle návrhu by změna znamenala nejen nový finanční model, ale i konec celé poplatkové agendy, tedy evidence poplatníků, výběru plateb i jejich vymáhání.

Ministerstvo financí žádá návrh celý přepracovat

Nejostřejší připomínky vzneslo ministerstvo financí, které přímo uvedlo, že „návrh zákona požadujeme přepracovat“. Podle Ministerstva totiž návrh obsahuje řadu nejasností a neřeší například postup vyplácení peněz ze státního rozpočtu ani dlouhodobé záruky financování veřejnoprávních médií.

Média by si podle návrhu mohla finančně pohoršit 

Další výhrady se zabývají samotnou výší příspěvků. Ministerstvo financí upozornilo, že navržené částky pro Český rozhlas i Českou televizi zhruba odpovídají výnosům z poplatků v roce 2024. 

Navržených 2,065 miliardy korun pro Český rozhlas přibližně odpovídá výnosům z rozhlasových poplatků za rok 2024, které činily 2,063 miliardy korun. Na rok 2025 ale Český rozhlas počítal s výnosem 2,067 miliardy korun a na rok 2026 dokonce s částkou 2,476 miliardy korun. 

Podobně u České televize návrh počítá s příspěvkem 5,742 miliardy korun, což podle ministerstva přesně odpovídá výnosům z televizních poplatků za rok 2024. Na rok 2025 však byla plánována částka 6,15 miliardy korun a na rok 2026 pak 6,73 miliardy korun. Ministerstvo proto kritizuje, že v návrhu chybí jasné zdůvodnění, proč stát počítá právě s takto nastavenou úrovní financování.

Ombudsman varuje před dopady na seniory a zdravotně postižené

Veřejný ochránce práv uvedl, že návrh nedostatečně hodnotí dopady na zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, děti nebo osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ombudsman upozorňuje, že problém může nastat, pokud by změna financování v budoucnu vedla k omezení služeb důležitých pro tyto skupiny. Jde například o regionální zpravodajství, vysílání s titulky, audiopopisem nebo tlumočením do českého znakového jazyka a také o pořady pro děti.

Domácnosti by měly přestat platit poplatky v roce 2027

Podle návrhu by měly být rozhlasové a televizní poplatky zrušeny od roku 2027. Od tohoto roku by je nahradilo financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu. Domácnosti by tak už koncesionářské poplatky neplatily. Návrh bude v blízké době projednávat vláda.

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

