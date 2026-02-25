Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Lidl Outlet otevře od 2. března novou prodejnu, kde ji najdete?

Lidl Outlet otevře od 2. března novou prodejnu, kde ji najdete?

Michal Bureš
Dnes

Lidl Outlet

Prodejna Lidl Outlet putuje Českem, nová prodejna otevře v pondělí. Kde ji najdete? A jaká bude nabídka?

Lidl Outlet otevírá v Ostravě v pondělí 2. března v 9:00

Společnost Lidl oznámila, že její nová outletová prodejna bude otevřena v Ostravě od pondělí 2. března 2026 v 9:00 v areálu Outlet Arena Moravia na ulici Hlučínská.

Jaké zboží najdou zákazníci v Lidl Outlet?

V nabídce ostravské prodejny Lidl Outlet bude široký výběr produktů za výrazně snížené ceny, například nářadí Parkside, módní kousky značky Esmara či bytové doplňky Livarno.

Lidl Outlet prodejny putují po Česku

Lidl Outlet Moravia navazuje na úspěšný koncept outletových prodejen, který poprvé otevřel v Praze a následně v Olomouci. Outletová prodejna Lidl v olomouckém retail parku Park&Shop na Kafkově ulici ukončila svůj provoz k 31. prosinci 2025. První český Lidl Outlet v Praze zaznamenal průměrnou návštěvnost 10 tisíc zákazníků týdně.

„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Umožňuje nám efektivně pracovat se skladovými zásobami a zároveň zákazníkům nabídnout atraktivní ceny u vybraných produktů. Zkušenosti z Prahy i Olomouce nám ukázaly, že o tento typ prodejny je dlouhodobý zájem. Otevření v Ostravě je dalším krokem v rozvoji tohoto formátu,“ uvedl jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

