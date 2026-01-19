Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Máte ještě platný řidičák? Letos ho musí vyměnit přes půl milionu řidičů

Máte ještě platný řidičák? Letos ho musí vyměnit přes půl milionu řidičů

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-auto-13.jpg Autor: Shutterstock

Více než půl milionu řidičů čeká letos výměna řidičského průkazu. Díky Portálu dopravy ji ale lze zvládnout online a bez zbytečného stresu, připomíná Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

V roce 2026 skončí platnost řidičského průkazu více než 557 000 řidičům v Česku, upozorňuje Ministerstvo dopravy. Mnoho z nich ale nemusí kvůli výměně chodit na úřad. Díky digitalizaci lze nový dokument vyřídit pohodlně online přes Portál dopravy a hotový průkaz si vyzvednout například ve výdejním boxu nebo na jiném místě podle potřeby.

„Možnost vyměnit si řidičák s blížícím se koncem platnosti on-line a hotový doklad vyzvednout v blízkosti svého bydliště šetří lidem čas i peníze. Vloni si o nový průkaz na Portálu dopravy zažádalo 165 tisíc zájemců, tak věřím, že letos, kdy je potřeba vyměnit třikrát tolik průkazů, se i díky Portálu dopravy obejde pro řidiče vše bez stresu a problémů. Stát by měl lidem ulehčovat život, což v tomto případě dělá,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Kdy žádat o nový průkaz a kde ho musíte mít u sebe

Podle statistik se nejčastěji výměna dotýká řidičů ve věku nad 61 let, ale průkazy si budou muset obnovit i lidé v produktivním věku nebo mladší. 

Nový doklad lze začít vyřizovat tři měsíce před koncem platnosti toho stávajícího, přičemž celý proces online je navržen tak, aby byl rychlý, přehledný a nezávislý na úředních hodinách.

Od ledna 2024 v Česku není nutné vozit fyzický řidičák u sebe, protože policie může oprávnění k řízení ověřit elektronicky v registrech.

Při cestách do zahraničí to ale neplatí. Mimo EU je stále nutné mít platný fyzický doklad, kterým se řidič prokazuje.

Čtěte také:

Novela zvedla limit pro pokutu za jízdu načerno na 2500 Kč. Některá města toho využila

V mnoha obcích se daň z nemovitosti letos snižuje

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Daň z nemovitých věcí

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná