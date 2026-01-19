Máte ještě platný řidičák? Letos ho musí vyměnit přes půl milionu řidičů

Více než půl milionu řidičů čeká letos výměna řidičského průkazu. Díky Portálu dopravy ji ale lze zvládnout online a bez zbytečného stresu, připomíná Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.
V roce 2026 skončí platnost řidičského průkazu více než 557 000 řidičům v Česku, upozorňuje Ministerstvo dopravy. Mnoho z nich ale nemusí kvůli výměně chodit na úřad. Díky digitalizaci lze nový dokument vyřídit pohodlně online přes Portál dopravy a hotový průkaz si vyzvednout například ve výdejním boxu nebo na jiném místě podle potřeby.
„Možnost vyměnit si řidičák s blížícím se koncem platnosti on-line a hotový doklad vyzvednout v blízkosti svého bydliště šetří lidem čas i peníze. Vloni si o nový průkaz na Portálu dopravy zažádalo 165 tisíc zájemců, tak věřím, že letos, kdy je potřeba vyměnit třikrát tolik průkazů, se i díky Portálu dopravy obejde pro řidiče vše bez stresu a problémů. Stát by měl lidem ulehčovat život, což v tomto případě dělá,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Kdy žádat o nový průkaz a kde ho musíte mít u sebe
Podle statistik se nejčastěji výměna dotýká řidičů ve věku nad 61 let, ale průkazy si budou muset obnovit i lidé v produktivním věku nebo mladší.
Nový doklad lze začít vyřizovat tři měsíce před koncem platnosti toho stávajícího, přičemž celý proces online je navržen tak, aby byl rychlý, přehledný a nezávislý na úředních hodinách.
Od ledna 2024 v Česku není nutné vozit fyzický řidičák u sebe, protože policie může oprávnění k řízení ověřit elektronicky v registrech.
Při cestách do zahraničí to ale neplatí. Mimo EU je stále nutné mít platný fyzický doklad, kterým se řidič prokazuje.
