mBank zvýší sazbu na spořicím účtu. Na 4,21 % dosáhnete poměrně snadno

mBank od 1. července zvýší úrokovou sazbu na mSpořicím účtu Plus. Kolik můžete získat? Jaké jsou podmínky?
mBank od 1. července zvýší na mSpořicím účtu Plus úrok na 4,21 %
Od 1. července 2026 se zvýší úroková sazba na mSpořicím účtu Plus z 4,01 % na 4,21 % p.a., a to do vkladu 250 000 Kč.
Úrokovou sazbu ve výši 4,01 % (4,21 % od 1. července) nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:
- příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
- 5 plateb kartou měsíčně.
Dále bude zhodnocení vkladu následné:
- od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč úrokovou sazbu 4,01 % p.a.
- od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč úrokovou sazbu 3,41 % p.a.
- nad 3 000 000 Kč úrokovou sazbu 3,21 % p.a.
Týká se zvýšení úrokových sazeb i stávajících klientů?
Ano, změna bude nastavena automaticky pro všechny klienty splňující podmínky pro získání bonusové úrokové sazby.
Do kdy bude úroková sazba 4,21 % platit?
mBank uvádí, že úroková sazba 4,21 % p.a. bude platná do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026.