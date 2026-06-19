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mBank zvýší sazbu na spořicím účtu. Na 4,21 % dosáhnete poměrně snadno

Michal Bureš
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mbank Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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mBank od 1. července zvýší úrokovou sazbu na mSpořicím účtu Plus. Kolik můžete získat? Jaké jsou podmínky?

mBank od 1. července zvýší na mSpořicím účtu Plus úrok na 4,21 %

Od 1. července 2026 se zvýší úroková sazba na mSpořicím účtu Plus z 4,01 % na 4,21 % p.a., a to do vkladu 250 000 Kč.

Úrokovou sazbu ve výši 4,01 % (4,21 % od 1. července) nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:

  • příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
  • 5 plateb kartou měsíčně.

Dále bude zhodnocení vkladu následné:

  • od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč úrokovou sazbu 4,01 % p.a.
  • od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč úrokovou sazbu 3,41 % p.a. 
  • nad 3 000 000 Kč úrokovou sazbu 3,21 % p.a.
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Týká se zvýšení úrokových sazeb i stávajících klientů?

Ano, změna bude nastavena automaticky pro všechny klienty splňující podmínky pro získání bonusové úrokové sazby.

Do kdy bude úroková sazba 4,21 % platit?

mBank uvádí, že úroková sazba 4,21 % p.a. bude platná do odvolání, minimálně do 16. srpna 2026.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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