Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ se sníží o více než 700 Kč, od kdy?

Řadu OSVČ potěší, že se jim sníží minimální zálohy na sociální pojištění, a to zpětně, z 5720 Kč na 5005 Kč. Tuto novelu schválila Poslanecká sněmovna ČR. Návrh ovšem musí ještě posvětit senát a prezident.
Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění se sníží o 715 Kč měsíčně
Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona, který navrací minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění u OSVČ (hlavní činnosti) na 35 % průměrné mzdy, a to již pro letošní rok zpětně, ale i další období.
Podle dosud platné legislativy přitom měl od roku 2026 minimální vyměřovací základ vzrůst na 40 % průměrné mzdy, minimální zálohy na sociální pojištění se tedy od ledna 2026 zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč.
OSVČ musí platit vyšší zálohy až do doby, než novela nabude účinnosti. Následně minimální záloha klesne na 5005 Kč.
Rozdíl na zálohách bude možné získat zpět. Co když o vrácení nepožádáte?
Návrh zákona počítá i s řešením přeplatků vzniklých v období před účinností novely.
Rozdíl mezi již zaplacenou zálohou (odpovídající 40 % průměrné mzdy) a nově stanovenou zálohou (35 % průměrné mzdy) bude možné považovat za přeplatek – pokud o jeho vrácení OSVČ požádá.
Pokud o vrácení nepožádá, promítne se vyšší zaplacená částka do ročního zúčtování. Výsledkem bude buď nižší nedoplatek, nebo vznik přeplatku.
Pro OSVČ v prvním pásmu paušální daně se odvod sníží o více než 800 Kč
Změna minimálních záloh OSVČ se promítne i do paušální daně, protože v prvním pásmu paušální daně je odváděno:
- minimální zdravotní pojistné,
- 1,15násobek minima sociálního pojistného,
- daň ve výši 100 Kč.
Paušální daň v prvním pásmu na začátku roku 2026 vzrostla na 9984 Kč měsíčně, po schválené změně by se měla snížit na 9162 Kč měsíčně.
V ostatních pásmech paušální daně se jejich výše nemění, ve druhém pásmu činí paušální záloha 16 745 Kč a ve třetím pásmu 27 139 Kč.
Kdy změna o nižších minimálních zálohách začne platit?
Přesný termín účinnosti zatím není jistý. Návrh nyní míří do Senátu, kde má většinu opozice a může jej vrátit zpět Poslanecké sněmovně ČR.
Účinnost tak nelze očekávat dříve než v květnu.