Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ se sníží o více než 700 Kč, od kdy?

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ se sníží o více než 700 Kč, od kdy?

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

newsimg-new-penize-380.jpg Autor: Shutterstock

Řadu OSVČ potěší, že se jim sníží minimální zálohy na sociální pojištění, a to zpětně, z 5720 Kč na 5005 Kč. Tuto novelu schválila Poslanecká sněmovna ČR. Návrh ovšem musí ještě posvětit senát a prezident.

Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění se sníží o 715 Kč měsíčně

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona, který navrací minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění u OSVČ (hlavní činnosti) na 35 % průměrné mzdy, a to již pro letošní rok zpětně, ale i další období.

Podle dosud platné legislativy přitom měl od roku 2026 minimální vyměřovací základ vzrůst na 40 % průměrné mzdy, minimální zálohy na sociální pojištění se tedy od ledna 2026 zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč.

OSVČ musí platit vyšší zálohy až do doby, než novela nabude účinnosti. Následně minimální záloha klesne na 5005 Kč.

Rozdíl na zálohách bude možné získat zpět. Co když o vrácení nepožádáte?

Návrh zákona počítá i s řešením přeplatků vzniklých v období před účinností novely.

Rozdíl mezi již zaplacenou zálohou (odpovídající 40 % průměrné mzdy) a nově stanovenou zálohou (35 % průměrné mzdy) bude možné považovat za přeplatek – pokud o jeho vrácení OSVČ požádá.

Pokud o vrácení nepožádá, promítne se vyšší zaplacená částka do ročního zúčtování. Výsledkem bude buď nižší nedoplatek, nebo vznik přeplatku.

Pro OSVČ v prvním pásmu paušální daně se odvod sníží o více než 800 Kč

Změna minimálních záloh OSVČ se promítne i do paušální daně, protože v prvním pásmu paušální daně je odváděno:

  • minimální zdravotní pojistné,
  • 1,15násobek minima sociálního pojistného,
  • daň ve výši 100 Kč.

Paušální daň v prvním pásmu na začátku roku 2026 vzrostla na 9984 Kč měsíčně, po schválené změně by se měla snížit na 9162 Kč měsíčně.

V ostatních pásmech paušální daně se jejich výše nemění, ve druhém pásmu činí paušální záloha 16 745 Kč a ve třetím pásmu 27 139 Kč.

Kdy změna o nižších minimálních zálohách začne platit?

Přesný termín účinnosti zatím není jistý. Návrh nyní míří do Senátu, kde má většinu opozice a může jej vrátit zpět Poslanecké sněmovně ČR.

Účinnost tak nelze očekávat dříve než v květnu.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Úřad pro ochranu osobních údajů: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem