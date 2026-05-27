Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ se zpětně sníží: ČSSZ bude vracet téměř 5000 Kč

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a definitivně potvrdila snížení minimálních záloh na sociální pojištění pro OSVČ. Od kdy a o kolik se sníží minimální záloha pro OSVČ?
O kolik se sníží minimální zálohy pro OSVČ?
Dle novely se minimální měsíční vyměřovací základ živnostníků sníží ze 40 % na 35 % průměrné mzdy, tedy zpět na úroveň roku 2025. Přeplatky vzniklé od začátku roku budou OSVČ vráceny nebo využity na úhradu budoucích záloh.
Novela ruší změnu zavedenou konsolidačním balíčkem, která od 1. ledna 2026 zvýšila minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ z 35 % na 40 % průměrné mzdy. Nově se tento základ vrací na loňskou úroveň a zůstane ve výši 35 % průměrné mzdy.
Minimální měsíční zálohy, ve výši 40 % průměrné mzdy, činí 5720 Kč měsíčně, po nabytí účinnosti novely bude činit 4759 Kč měsíčně, rozdíl tedy činí 961 Kč měsíčně.
V případě nabytí účinnosti od června, tak OSVČ budou moci žádat o 4805 Kč (961 Kč x 5 měsíců), v případě nabytí od účinnosti pak o 5766 Kč (961 Kč x 6 měsíců). Tento přeplatek se tedy OSVČ po požádání vrátí, anebo se započte do budoucích záloh.
Zdravotní pojištění se touto novelou nemění – minimální záloha zůstává pro rok 2026 ve výši 3306 Kč.
„Snížení měsíční zálohy na loňskou úroveň jsme živnostníkům slíbili už v minulém roce a svůj slib splnili. Naším cílem je živnostníky a drobné podnikatele podporovat, aby zůstali ekonomicky aktivní, neodcházeli do šedé ekonomiky a dál přispívali k růstu naší ekonomiky. Proto chceme více peněz nechat jim, aby je mohli investovat, spořit nebo utratit v ekonomice,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka doplnil, že cílem změny bylo zmírnit dopady prudkého růstu odvodů z posledních let a zastavit jejich skokové navyšování.
Zálohy se sníží i zpětně od začátku roku, jak je bude ČSSZ vracet?
Novela zákona zároveň řeší i období od začátku letošního roku. Rozdíl mezi již zaplacenými vyššími zálohami a nově stanovenou nižší částkou bude živnostníkům započten jako přeplatek.
OSVČ platící minimální zálohy budou moci požádat Českou správu sociálního zabezpečení o využití přeplatku na úhradu budoucích záloh nebo požádat příslušnou územní správu sociálního zabezpečení o jeho vrácení. Přeplatek má být vyplacen nejpozději do 60 dnů od podání žádosti.
Změna ovlivní i OSVČ v paušálním režimu
Snížení záloh pro OSVČ se týká i živnostníků v režimu paušální daně. Živnostníci v paušálním režimu si budou moci po účinnosti zákona o vzniklý přeplatek snížit budoucí paušální zálohy, čímž se rozdíl mezi původní a novou výší plateb vrátí už během roku 2026. Pokud tuto možnost nevyužijí, budou moci požádat Finanční správu o vrácení přeplatku v rámci ročního zúčtování.
Pro paušální daň v prvním pásmu to znamená snížení měsíčních záloh ze 8716 Kč na 7755 Kč.
Od kdy by se měly minimální zálohy snížit
Novelu nyní musí ještě stvrdit podpisem prezident republiky. Novela nabude účinnosti měsíc poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. Pokud vyjde ve Sbírce zákonů do konce května, tedy již od června 2026. Jestliže do konce května nevyjde ve Sbírce zákonů, tak by novela nabyla platnost od července 2026.