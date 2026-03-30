MONETA zvýší sazby u hypoték od pátku 3. dubna, o kolik podraží jedny z nejvýhodnějších hypoték na trhu?

Michal Bureš
Dnes

MONETA oznámila, že v reakci na aktuální geopolitickou situaci mění sazby hypoték. U jakých hypoték zvýší úrokové sazby?

Úrokové sazby zvýší MONETA až o 0,40 procentního bodu

MONETA sazby u hypoték zvýší až o 0,40 procentního bodu u kratších fixací, naopak u delších fixací některé úrokové sazby sníží.

Vladimír Bulko, senior manažer odpovědný za hypotéky v MONETA Money Bank komentuje změnu sazeb u hypotečních úvěrů takto: „S ohledem na vývoj globální geopolitické situace a její dopady na finanční trhy upravujeme úrokové sazby hypotečních úvěrů. Nové sazby začnou platit od pátku 3. dubna, pro všechny žádosti podané do tohoto data garantujeme stávající, nižší úrokovou sazbu.“

Úrokové sazby u hypoték MONETY

Nabídka u hypotečních sazeb
Délka fixace Úrokové sazby do 2. dubna 2026 Úrokové sazby od 3. dubna 2026  Rozdíl
1 rok od 3,99 % od 4,19 % +0,20 p. b.
3 roky od 3,99 % od 4,39 % +0,40 p. b.
5 let od 4,29 % od 4,49 % +0,20 p. b.
7 let od 4,79 % od 4,69 % –0,10 p. b.
10 let od 4,89 % od 4,79 % –0,10 p. b.

Zdroj: MONETA Money Bank

MONETA i nadále nabízí dorovnání nižší konkurenční hypoteční sazby

MONETA i nadále nabízí dorovnání hypoteční sazby, pokud klient písemně doloží nabídku nižší sazby od jiné banky. Zároveň poskytuje jednorázovou odměnu 7 000 Kč při refinancování z jiných bank a umožňuje mimořádné splátky zcela zdarma po celou dobu trvání úvěru.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Veřejné registry Převodník měn Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky

