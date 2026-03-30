MONETA zvýší sazby u hypoték od pátku 3. dubna, o kolik podraží jedny z nejvýhodnějších hypoték na trhu?

MONETA oznámila, že v reakci na aktuální geopolitickou situaci mění sazby hypoték. U jakých hypoték zvýší úrokové sazby?
Úrokové sazby zvýší MONETA až o 0,40 procentního bodu
MONETA sazby u hypoték zvýší až o 0,40 procentního bodu u kratších fixací, naopak u delších fixací některé úrokové sazby sníží.
Vladimír Bulko, senior manažer odpovědný za hypotéky v MONETA Money Bank komentuje změnu sazeb u hypotečních úvěrů takto: „S ohledem na vývoj globální geopolitické situace a její dopady na finanční trhy upravujeme úrokové sazby hypotečních úvěrů. Nové sazby začnou platit od pátku 3. dubna, pro všechny žádosti podané do tohoto data garantujeme stávající, nižší úrokovou sazbu.“
Úrokové sazby u hypoték MONETY
|Délka fixace
|Úrokové sazby do 2. dubna 2026
|Úrokové sazby od 3. dubna 2026
|Rozdíl
|1 rok
|od 3,99 %
|od 4,19 %
|+0,20 p. b.
|3 roky
|od 3,99 %
|od 4,39 %
|+0,40 p. b.
|5 let
|od 4,29 %
|od 4,49 %
|+0,20 p. b.
|7 let
|od 4,79 %
|od 4,69 %
|–0,10 p. b.
|10 let
|od 4,89 %
|od 4,79 %
|–0,10 p. b.
Zdroj: MONETA Money Bank
Na jak dlouho jste si zafixovali úrok u hypotéky?
MONETA i nadále nabízí dorovnání nižší konkurenční hypoteční sazby
MONETA i nadále nabízí dorovnání hypoteční sazby, pokud klient písemně doloží nabídku nižší sazby od jiné banky. Zároveň poskytuje jednorázovou odměnu 7 000 Kč při refinancování z jiných bank a umožňuje mimořádné splátky zcela zdarma po celou dobu trvání úvěru.