Nejvyšší přípustná cena benzinu a nafty na 8. dubna 2026, někde sníží cenu velmi výrazně

Ministerstvo financí oznámilo nejvyšší přípustné ceny benzinu a nafty. Jaká bude jejich nejvyšší cena ve středu 8. dubna 2026?
Ve středu 8. dubna 2026 nakoupíte naftu nejvíce za 49,59 Kč/l, benzin za 43,15 Kč/l
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň Ministerstvo financí snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr.
Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. Klíčový vliv na cenu pohonných hmot mají burzovní kotace, které jen od čtvrtečního kroku vlády vedly k růstu cen nafty o 3,71 Kč.
Jak ministerstvo financí stanovilo maximální cenu paliva?
|Nejvyšší cena ve:
|Maximální přípustná cena nafty
|Maximální přípustná cena benzinu
|Středu 8. dubna
|49,59 Kč/l
|43,15 Kč/l
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Jaké bylo zdanění pohonných hmot v Česku do snížení spotřebních daní?
Ministerstvo financí varuje čerpací stanice
Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Jak se stanovuje nejvyšší přípustná cena PHM?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako součet následujících tří hodnot: Průměr velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 2,5 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.
Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Více se o nich dočtete v cenovém věštníku PHM Ministerstva financí ČR.