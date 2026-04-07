Finance.cz  »  Daně a mzdy

Nejvyšší přípustná cena benzinu a nafty na 8. dubna 2026, někde sníží cenu velmi výrazně

Michal Bureš
Včera

Sdílet

26.10.21/1x/ISIFA.COM tankování, čerpací stanice, Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Ministerstvo financí oznámilo nejvyšší přípustné ceny benzinu a nafty. Jaká bude jejich nejvyšší cena ve středu 8. dubna 2026?

Ve středu 8. dubna 2026 nakoupíte naftu nejvíce za 49,59 Kč/l, benzin za 43,15 Kč/l

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň Ministerstvo financí snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr.

Vláda snížila spotřební daň u nafty a zastropovala marže pumpařů. Kolik řidiči ušetří?

Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. Klíčový vliv na cenu pohonných hmot mají burzovní kotace, které jen od čtvrtečního kroku vlády vedly k růstu cen nafty o 3,71 Kč.

Jak ministerstvo financí stanovilo maximální cenu paliva?

Jak ministerstvo financí stanovilo maximální cenu paliva?
Nejvyšší cena ve: Maximální přípustná cena nafty Maximální přípustná cena benzinu
Středu 8. dubna 49,59 Kč/l 43,15 Kč/l

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Jaké bylo zdanění pohonných hmot v Česku do snížení spotřebních daní?

Ministerstvo financí varuje čerpací stanice

Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.

Jak se stanovuje nejvyšší přípustná cena PHM?

Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako součet následujících tří hodnot: Průměr velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 2,5 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.

Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Více se o nich dočtete v cenovém věštníku PHM Ministerstva financí ČR.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

