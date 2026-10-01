"Nová" superdávka startuje: Máte na ni nárok? Vypočítejte si, jakou výši vám úřad může přiznat

Od 1. října 2026 se mění pravidla pro výpočet superdávky, kdy se více zohlední rozdíly v nákladech na bydlení mezi jednotlivými okresy, rozšiřuje se okruh zranitelných osob a do výpočtu se promítne také změna životního minima. Budete mít na ni nárok? Kolik můžete podle nových pravidel dostat? Výši podpory si můžete orientačně spočítat v naší kalkulačce.
Superdávka se od října počítá jinak, mění se i nárok?
Dávka státní sociální pomoci, známá jako superdávka, nahradila čtyři dřívější sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Skládá se ze čtyř částí: složky na bydlení, složky na živobytí, bonusu na dítě a pracovního bonusu.
Od 1. října 2026 se její výpočet mění. Jednou z nejvýraznějších novinek je přesnější zohlednění nákladů na bydlení. Normativní nájemné se nově liší podle jednotlivých okresů, takže při výpočtu podpory bude více záležet na tom, kde domácnost skutečně bydlí.
Změny mají odstranit část rozdílů mezi skutečnými cenami bydlení v jednotlivých regionech a částkami, které stát při výpočtu dávky uznává.
Nově má superdávka zajistit i vyšší ochranu pro samoživitele
Od října se rovněž rozšiřuje okruh zranitelných osob. Nově mezi ně patří také osamělý rodič pečující o dítě mladší 15 let. Zařazení mezi zranitelné osoby může mít význam zejména při stanovení uznatelných nákladů na bydlení a při posuzování dalších podmínek nároku na superdávku.
Do výpočtu se současně promítá nová výše životního minima platná od 1. října 2026. Životní minimum přitom hraje roli například při posuzování nároku na složku na živobytí nebo bonus na dítě.
Spočítejte si superdávku od října 2026
Dopad změn je u každé domácnosti individuální. Rozhodují příjmy, počet členů domácnosti, náklady na bydlení, místo bydliště i to, zda některý z členů patří mezi zranitelné osoby.
Kolik byste podle pravidel platných od 1. října 2026 mohli dostávat, si můžete spočítat přímo v naší kalkulačce superdávky.
Výsledek kalkulačky je orientační. O skutečném nároku na superdávku a její konečné výši rozhoduje Úřad práce na základě doložených údajů. U příjmů ze samostatné výdělečné činnosti je navíc výpočet specifický a jednoduchá orientační kalkulačka nemusí přesně zachytit všechny okolnosti.
Stávající příjemci superdávky nemusejí kvůli říjnovým změnám podávat novou žádost. Úřad práce nové podmínky zohlední při přehodnocení nároku.
Jaká byla výše superdávky do října 2026?