Od 1. července klesnou OSVČ minimální zálohy na sociální pojištění. O kolik si snížit trvalý příkaz?

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona snižující minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ. Jaká bude nově jejich výše? A co paušalisté?
Jaká je výše minimálních záloh pro OSVČ od 1. července 2026
Minimální měsíční zálohy do 30. června 2026 činí 5720 Kč měsíčně, od 1. července 2026 se sníží na 4759 Kč měsíčně, rozdíl tedy činí 961 Kč měsíčně.
Novela totiž ruší změnu zavedenou konsolidačním balíčkem, která od 1. ledna 2026 zvýšila minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ z 35 % na 40 % průměrné mzdy.
Minimální měsíční vyměřovací základ živnostníků tedy bude opět 35 % průměrné mzdy, vrátí se tak na úroveň roku 2025.
Minimální výše záloh na zdravotní pojištění se nemění a v roce 2026 činí 3306 Kč měsíčně.
Co se stane se přeplatky, které vznikly od začátku roku 2026?
Přeplatky vzniklé od začátku roku budou OSVČ vráceny nebo využity na úhradu budoucích záloh. Při hrazení minimálních záloh od ledna 2026 bude přeplatek činit 5766 Kč (961 Kč × 6 měsíců).
OSVČ mohou požádat příslušnou územní správu sociálního zabezpečení o jeho vrácení. Přeplatek má být vyplacen nejpozději do 60 dnů od podání žádosti.
Jak změna záloh ovlivní OSVČ v paušálním režimu
Snížení záloh pro OSVČ se dotkne i živnostníků v režimu paušální daně, kterým se v prvním pásmu sníží měsíční zálohy z 8716 Kč na 7755 Kč. Živnostníci v paušálním režimu si budou moci po účinnosti zákona o vzniklý přeplatek snížit budoucí paušální zálohy, čímž se rozdíl mezi původní a novou výší plateb vrátí už během roku 2026. Pokud tuto možnost nevyužijí, budou moci požádat Finanční správu o vrácení přeplatku v rámci ročního zúčtování.