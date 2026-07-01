Od 1. července může vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství i bez aktuálního zaměstnání

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na novou možnost získání peněžité pomoci v mateřství (PPM) i pro ženy, které při dalším těhotenství nesplňují běžné podmínky nároku z aktuálního zaměstnání nebo podnikání.
Od 1. července 2026 totiž může vzniknout nárok na PPM i ženám, které už nejsou nemocensky pojištěné a nejsou ani v ochranné lhůtě, pokud splní zákonem stanovené podmínky.
Kdo může na mateřskou dosáhnout?
Nová úprava se týká žen, které čekají další dítě do čtyř let od předchozího porodu. Pokud před nástupem na předchozí mateřskou pobíraly peněžitou pomoc v mateřství a během posledních čtyř let byly účastny nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dní, mohou mít na PPM nárok i v případě, že v době nástupu na novou mateřskou už nejsou zaměstnané ani nemocensky pojištěné.
Jak se stanoví výše mateřské?
Výše nové peněžité pomoci v mateřství se bude odvozovat ze stejného denního vyměřovacího základu, který byl použit při výpočtu předchozí mateřské. Tento základ se však přepočítá podle aktuálně platných redukčních hranic.
Kalkulačka mateřské
Na koho se nová pravidla vztahují? Kdo na dávku nebude mít nárok?
Nová pravidla se vztahují pouze na ženy, které na peněžitou pomoc v mateřství nastoupí nejdříve 1. července 2026.
Na dávku nebude mít žena nárok, pokud ve stejné době pobírá obdobnou dávku v jiném členském státě Evropské unie.
Jak o mateřskou požádat?
Způsob podání žádosti závisí na situaci žadatelky:
- zaměstnankyně nebo ženy v ochranné lhůtě podávají žádost standardně prostřednictvím svého současného nebo bývalého zaměstnavatele, kterému sdělí identifikátor „Potvrzení o datu porodu“,
OSVČ dobrovolně účastné nemocenského pojištění využijí tiskopis Žádost o nemocenskou dávku OSVČ,
- ženy bez zaměstnání a nepojištěné OSVČ podávají Žádost o peněžitou pomoc v mateřství pro ženy bez účasti na pojištění.
Tato změna rozšiřuje okruh žen, které mohou na mateřskou dosáhnout, a reaguje především na případy, kdy mezi dvěma porody žena ukončí zaměstnání nebo přestane být nemocensky pojištěna, přestože v minulosti podmínky pro přiznání dávky splnila.