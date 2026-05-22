Od 1. května může pracák vyplatit až 73 823 korun měsíčně

Pokud se zaměstnavatel nachází v platební neschopnosti, je možné, aby za splnění podmínek zaměstnanec čerpal dlužné mzdové nároky od úřadu práce. Každoročně se pak od 1. května zvyšuje maximální měsíční částka, kterou může úřad práce vyplatit.
Každý květen se zvyšuje rozhodná částka pro uplatnění mzdových nároků u úřadu práce
Maximální výše dlužné mzdy, kterou může úřad práce vyplatit, je závislá na rozhodné částce. Tu na dané období vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.
Rozhodná částka byla pro období od 1. května 2026 až do 30. dubna 2027 navýšena na 49 215 Kč. Úřad práce České republiky může v rámci uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanci vyplatit až její 1,5násobek, čili 73 823 Kč za jeden měsíc. Částka však nebude vyšší, než je skutečná měsíční dlužná čistá mzda.
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Vypočítejte si výši čisté mzdy na naší kalkulačce
Za jakých podmínek vám úřad práce vyplatí dlužnou mzdu
Základní podmínkou je, aby bylo insolvenčním soudem na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo na něj byl podán insolvenční návrh.
Dále je nutné, aby dlužné mzdové nároky vznikly v rozhodném období, což je 3 měsíce předcházejí měsíci, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium anebo 3 měsíce následující po tomto měsíci.
Zaměstnanec také mj. musí mzdové nároky uplatnit v zákonné lhůtě a to nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění informací o zaměstnavateli. Pokud však v této lhůtě moratorium zaniklo nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak, než vydáním rozhodnutí o úpadku, je nutné mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.