Finance.cz  »  Bydlení  »  Ombudsman apeluje na vládu, aby zachovala dotační program Nová zelená úsporám

Ombudsman apeluje na vládu, aby zachovala dotační program Nová zelená úsporám

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-bydleni-30.jpg Autor: Shutterstock

Veřejný ochránce práv se obrátil na předsedu vlády Andreje Babiše s žádostí o zachování programu Nová zelená úsporám. Reagoval tak na informace o možném omezení či zrušení tohoto dlouhodobě fungujícího dotačního nástroje, který již šestnáct let pomáhá domácnostem snižovat náklady na energie.

Omezení dotací vyvolává obavy u rizikových skupin

„Zaznamenal jsem znepokojení občanů ohledně budoucnosti programu Nová zelená úsporám. Plány na jeho výrazné omezení či zrušení vyvolávají obavy zejména mezi seniory, osobami se zdravotním postižením či nízkopříjmovými rodinami. Apeluji proto na vládu, aby zvážila zachování dotace, a podpořila tak šance občanů na dostupné a důstojné bydlení, “ vyzývá ombudsman Stanislav Křeček.

Připomíná, že program za dobu své existence pomohl více než půl milionu domácností, přispěl ke snížení nákladů na energie a reálně pomáhá předcházet energetické chudobě.

Zvláštní význam má podle něj sociální rozměr podpory, včetně podprogramu Nová zelená úsporám Light, který je určen nejzranitelnějším domácnostem. Pro řadu lidí představuje tato pomoc jedinou možnost, jak snížit své výdaje a dosáhnout důstojnějšího bydlení.

Česko má k dispozici finance určené na snižování energetické náročnosti budov

Ombudsman zároveň upozorňuje, že Česká republika má k dispozici prostředky určené na snižování energetické náročnosti budov. Případné omezení programu by proto nebylo otázkou nedostatku financí, ale politického rozhodnutí, jehož důsledky by nejtvrději dopadly právě na ty, kteří se bránit nemohou.

Veřejný ochránce práv proto žádá vládu, aby kroky vedoucí k omezení programu pečlivě zvážila a vedla skutečnou debatu se všemi dotčenými aktéry. Podle něj je třeba zohlednit nejen fiskální hledisko, ale také dlouhodobý veřejný zájem na dostupném a důstojném bydlení.

Občané se mohou podělit se svými příběhy

Zároveň se obrací na občany, kteří by byli případným zrušením programu dotčeni, aby se na něj obrátili se svými zkušenostmi a příběhy na e-mail: podatelna@ochrance.cz. Jejich podněty mohou přispět k tomu, aby byly konkrétní dopady plánovaných změn dostatečně zohledněny.

Lékaři nebudou muset prodlužovat život nevyléčitelně nemocným, navrhují senátoři Přečtěte si také:

Lékaři nebudou muset prodlužovat život nevyléčitelně nemocným, navrhují senátoři

Podpora v nezaměstnanosti je vyšší o tísíce. Vypočítejte si její výši na naší kalkulačce Přečtěte si také:

Podpora v nezaměstnanosti je vyšší o tísíce. Vypočítejte si její výši na naší kalkulačce

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru