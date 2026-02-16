Ombudsman apeluje na vládu, aby zachovala dotační program Nová zelená úsporám

Veřejný ochránce práv se obrátil na předsedu vlády Andreje Babiše s žádostí o zachování programu Nová zelená úsporám. Reagoval tak na informace o možném omezení či zrušení tohoto dlouhodobě fungujícího dotačního nástroje, který již šestnáct let pomáhá domácnostem snižovat náklady na energie.
Omezení dotací vyvolává obavy u rizikových skupin
„Zaznamenal jsem znepokojení občanů ohledně budoucnosti programu Nová zelená úsporám. Plány na jeho výrazné omezení či zrušení vyvolávají obavy zejména mezi seniory, osobami se zdravotním postižením či nízkopříjmovými rodinami. Apeluji proto na vládu, aby zvážila zachování dotace, a podpořila tak šance občanů na dostupné a důstojné bydlení, “ vyzývá ombudsman Stanislav Křeček.
Připomíná, že program za dobu své existence pomohl více než půl milionu domácností, přispěl ke snížení nákladů na energie a reálně pomáhá předcházet energetické chudobě.
Zvláštní význam má podle něj sociální rozměr podpory, včetně podprogramu Nová zelená úsporám Light, který je určen nejzranitelnějším domácnostem. Pro řadu lidí představuje tato pomoc jedinou možnost, jak snížit své výdaje a dosáhnout důstojnějšího bydlení.
Česko má k dispozici finance určené na snižování energetické náročnosti budov
Ombudsman zároveň upozorňuje, že Česká republika má k dispozici prostředky určené na snižování energetické náročnosti budov. Případné omezení programu by proto nebylo otázkou nedostatku financí, ale politického rozhodnutí, jehož důsledky by nejtvrději dopadly právě na ty, kteří se bránit nemohou.
Veřejný ochránce práv proto žádá vládu, aby kroky vedoucí k omezení programu pečlivě zvážila a vedla skutečnou debatu se všemi dotčenými aktéry. Podle něj je třeba zohlednit nejen fiskální hledisko, ale také dlouhodobý veřejný zájem na dostupném a důstojném bydlení.
Občané se mohou podělit se svými příběhy
Zároveň se obrací na občany, kteří by byli případným zrušením programu dotčeni, aby se na něj obrátili se svými zkušenostmi a příběhy na e-mail: podatelna@ochrance.cz. Jejich podněty mohou přispět k tomu, aby byly konkrétní dopady plánovaných změn dostatečně zohledněny.