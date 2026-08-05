Oznámení o zvýšení důchodu poštou? Stačí o něj požádat jednou, kolik za to zaplatíte?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) od roku 2026 doručuje oznámení o zvýšení důchodu standardně elektronicky. Lidé, kteří dávají přednost listinné podobě, si mohou nechat oznámení zasílat poštou. Jak zažádat o poštovní valorizační oznámení? Jaká je cena?
Příjemcům důchodu s datovou schránkou fyzické osoby zasílá ČSSZ oznámení přímo do datové schránky. Ostatní si jej mohou zobrazit po přihlášení do ePortálu ČSSZ.
Jak požádat o zasílání oznámení poštou?
Kdo chce dostávat oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě, musí podat Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě. Vyplnit ji lze elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo podat v listinné podobě na předepsaném formuláři.
Žádost je jednorázová. Pokud ji důchodce podal již v minulosti a nezrušil ji, zůstává v platnosti i pro další roky a ČSSZ bude oznámení o zvýšení důchodu automaticky zasílat poštou. Novou žádost tak musí podat pouze lidé, kteří o listinné doručování dosud nepožádali.
Pokud tedy o tuto službu v minulosti požádali a žádost následně nezrušili, není potřeba ji podávat znovu.
Kolik stojí papírové valorizační oznámení?
Penzisté, s datem narození před 1. lednem 1955, mají nárok na zasílání papírového valorizačního oznámení na náklady státu, tedy zdarma.
Lidé narození po 1. lednu 1955 platí papírové valorizační oznámení pokaždé srážkou z penze.
Výše poplatku, formou srážky z penze, pak za zaslání valorizačního oznámení v papírové podobě činí
|Kde je valorizační oznámení zasíláno?
|Výše poplatku
|Česká republika
|26 Kč
|Evropa
|47 Kč
|Zámoří
|52 Kč