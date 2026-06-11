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Penny Market uzavře ve čtvrtek 18. června své prodejny dříve kvůli zápasu české fotbalové reprezentace

Michal Bureš
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Penny market zkrácená doba otevírací Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Obchodní řetězec Penny Market oznámil, že ve čtvrtek 18. června 2026 mimořádně zkrátí otevírací dobu kvůli zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. V kolik prodejny zavřou?

Penny ve čtvrtek od 17:30 zavře všechny své prodejny

Otevírací doba prodejen Penny Market je standardně do 20:00, ale kvůli zápasu na fotbalovém mistrovství světa mezi Českem a Jihoafrickou republikou všechny prodejny Penny zavřou už v 17:30.

Penny Market dá volno i svým zaměstnancům

Rovněž Penny Market oznámil, že umožní svým zaměstnancům sledovat klíčové fotbalové utkání české reprezentace od začátku a dá jim volno. Zároveň se jedná o formu poděkování svým zaměstnancům, kteří se každodenně podílejí na fungování prodejen a celého řetězce.

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Penny Market je partnerem české fotbalové reprezentace

Penny Market dlouhodobě patří mezi hlavní partnery fotbalové reprezentace, i to je důvod proč ve čtvrtek 18. června 2026 zkrátí prodejní dobu. 

Penny Market zároveň doporučuje svým zákazníkům naplánovat si nákup na dřívější hodinu.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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