Penny Market uzavře ve čtvrtek 18. června své prodejny dříve kvůli zápasu české fotbalové reprezentace

Obchodní řetězec Penny Market oznámil, že ve čtvrtek 18. června 2026 mimořádně zkrátí otevírací dobu kvůli zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. V kolik prodejny zavřou?
Penny ve čtvrtek od 17:30 zavře všechny své prodejny
Otevírací doba prodejen Penny Market je standardně do 20:00, ale kvůli zápasu na fotbalovém mistrovství světa mezi Českem a Jihoafrickou republikou všechny prodejny Penny zavřou už v 17:30.
Penny Market dá volno i svým zaměstnancům
Rovněž Penny Market oznámil, že umožní svým zaměstnancům sledovat klíčové fotbalové utkání české reprezentace od začátku a dá jim volno. Zároveň se jedná o formu poděkování svým zaměstnancům, kteří se každodenně podílejí na fungování prodejen a celého řetězce.
Penny Market je partnerem české fotbalové reprezentace
Penny Market dlouhodobě patří mezi hlavní partnery fotbalové reprezentace, i to je důvod proč ve čtvrtek 18. června 2026 zkrátí prodejní dobu.
Penny Market zároveň doporučuje svým zákazníkům naplánovat si nákup na dřívější hodinu.