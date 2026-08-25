Penzijní spoření čeká revoluce, schválila vláda. Sníží se poplatky a pro mladé se zvýší státní příspěvky

Vláda schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která má od roku 2027 výrazně změnit fungování třetího penzijního pilíře. Jak se sníží poplatky? Jak ovlivní věk investiční strategii? Jaký bude příspěvek pro mladé lidi?
Nižší poplatky za penzijní spoření
Jednou z hlavních změn má být snížení nákladů spojených s penzijním spořením. U stávajících i nových klientů by měl být zrušen poplatek ze zhodnocení a poplatek za správu by měl být omezen na maximálně 0,5 % ročně. Výjimkou mají být alternativní fondy, u nichž se současné nastavení poplatků měnit nemá.
Ministerstvo financí očekává, že nižší poplatky společně s dalšími změnami zvýší dlouhodobé zhodnocení úspor klientů.
Investice se budou moci automaticky měnit podle věku
Novela zavádí také možnost využít takzvanou strategii životního cyklu. Ta má přizpůsobovat složení investic věku klienta a době zbývající do předpokládaného ukončení spoření.
U mladších lidí by větší část peněz směřovala do dynamičtějších investic s vyšším potenciálem výnosu, ale také vyšším rizikem. S blížícím se důchodem by se prostředky postupně přesouvaly do konzervativnějších investic.
U klientů mladších 50 let by dynamické investice měly představovat nejméně 75 % portfolia. Do alternativního fondu by bylo možné vložit maximálně desetinu prostředků. Klienti by však nadále měli mít možnost zvolit si vlastní investiční strategii.
Mladí mají dostávat dvojnásobný státní příspěvek
Výraznou změnou má být také větší podpora penzijního spoření dětí a mladých lidí. U střadatelů mladších 18 let by se minimální měsíční vklad potřebný pro získání státního příspěvku snížil ze současných 500 na 100 Kč.
Ještě významnější změna se týká lidí do 30 let. Státní příspěvek by se jim měl zvýšit ze současných 20 % na 40 % měsíčního vkladu.
Ministerstvo financí tím chce motivovat lidi, aby si na penzi začali spořit již v mladém věku.
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Část naspořených peněz půjde vybrat před důchodem
Novela má současně rozšířit možnost předčasného výběru části vlastních úspor. Do 36 let věku by bylo možné po nejméně deseti letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení.
Výběr by nebyl vázán na konkrétní účel. Člověk by tedy peníze mohl použít například na bydlení, studium nebo jiný výdaj a se zbývající částí prostředků pokračovat v penzijním spoření.
V současnosti existuje možnost částečného odbytného u smluv uzavřených pro nezletilé, a to za podmínek stanovených zákonem po dosažení 18 let.
Transformované fondy mají skončit v roce 2036
Součástí návrhu je také ukončení transformovaných fondů v roce 2036. Ty jsou pozůstatkem původního penzijního připojištění a vyznačují se zejména garancí nezáporného ročního zhodnocení. Právě tato garance však omezuje možnosti investování a dlouhodobé výnosy fondů bývají nízké.
„Největší zlepšení 3. penzijního spoření od jeho vzniku v roce 1994 je o krok blíže. Vláda se jednomyslně vyslovila pro všechny navrhované změny – snížení poplatků, strategii životního cyklu, spoření od kolébky a ukončení nevýnosných transformovaných fondů v roce 2036,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Automatické přihlašování zaměstnanců zatím nebude
Do novely se naopak nedostal návrh na povinnou nabídku penzijního spoření novým zaměstnancům, označovaný jako enrollment. Ministerstvo financí tuto možnost projednávalo se zástupci zaměstnavatelů, na konkrétní podobě ale nevznikla shoda.
Ministryně financí nicméně připustila, že by mohla podpořit případný pozměňovací návrh během projednávání zákona v Parlamentu.
Novela nyní zamíří do Poslanecké sněmovny
Novelu nyní čeká projednání v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu. Aby navrhované změny mohly začít platit, musí zákon dokončit celý legislativní proces a podepsat jej prezident.
Kdy by mělo novela o „Lepším penzijku“ začít platit?
Pokud novela projde celým legislativním procesem, většina změn by měla začít platit od 1. ledna 2027.