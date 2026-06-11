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Píše vám Rohlík, že po vás chce přihlašovací údaje? Pozor, může jít o podvod

Michal Bureš
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Rohlík - falešné e-maily Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Internetový obchod Rohlík.cz upozorňuje zákazníky na podvodné e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci společnosti. Co je cílem útočníků? A jak poznat, že vám píše skutečný Rohlík?

Obchod Rohlík po vás žádá přihlašovací údaje, jak poznat podvod?

Společnost Rohlík doporučuje věnovat zvýšenou pozornost adrese odesílatele. Oficiální e-maily od Rohlíku jsou vždy odesílány z adres končících doménou @rohlik.cz. Pokud adresa obsahuje neobvyklé znaky, překlepy nebo například číslici místo písmene (například r0hlik atp.), může se jednat o podvodnou zprávu.

V případě pochybností by zákazníci neměli klikat na odkazy ani otevírat přílohy. Místo toho mohou kontaktovat zákaznickou podporu společnosti, která pravost zprávy ověří.

Obdrželi jste v poslední době nějaký podvodný e-mail?

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Cílem podvodných e-mailů je získat osobní a přihlašovací údaje

Cílem útočníků je získání osobních údajů nebo přihlašovacích údajů k zákaznickým účtům. Společnost Rohlík dále uvádí, že ochrana osobních údajů a bezpečnost zákaznických účtů patří mezi její priority.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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