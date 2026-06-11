Píše vám Rohlík, že po vás chce přihlašovací údaje? Pozor, může jít o podvod

Internetový obchod Rohlík.cz upozorňuje zákazníky na podvodné e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci společnosti. Co je cílem útočníků? A jak poznat, že vám píše skutečný Rohlík?
Obchod Rohlík po vás žádá přihlašovací údaje, jak poznat podvod?
Společnost Rohlík doporučuje věnovat zvýšenou pozornost adrese odesílatele. Oficiální e-maily od Rohlíku jsou vždy odesílány z adres končících doménou @rohlik.cz. Pokud adresa obsahuje neobvyklé znaky, překlepy nebo například číslici místo písmene (například r0hlik atp.), může se jednat o podvodnou zprávu.
V případě pochybností by zákazníci neměli klikat na odkazy ani otevírat přílohy. Místo toho mohou kontaktovat zákaznickou podporu společnosti, která pravost zprávy ověří.
Obdrželi jste v poslední době nějaký podvodný e-mail?
Cílem podvodných e-mailů je získat osobní a přihlašovací údaje
Cílem útočníků je získání osobních údajů nebo přihlašovacích údajů k zákaznickým účtům. Společnost Rohlík dále uvádí, že ochrana osobních údajů a bezpečnost zákaznických účtů patří mezi její priority.