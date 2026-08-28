Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2027 sníží, plánuje ministr Juchelka. Podpora by někomu klesla až o 10 000 Kč

Podpora v nezaměstnanosti by se mohla od ledna 2027 výrazně snížit. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje návrat k dřívějším sazbám a zároveň chce omezit maximální částku, kterou mohou nezaměstnaní pobírat. Jaké snížení podpory plánuje ministr Juchelka?
Podpora v nezaměstnanosti má klesnout z 80 na 65 procent
Nejvýraznější změna by se týkala prvních měsíců nezaměstnanosti. V současnosti činí podpora v úvodní části podpůrčí doby 80 % předchozího čistého měsíčního výdělku. Ministerstvo ji chce snížit zpět na 65 %.
Kalkulačka nynější podpory v nezaměstnanosti
V dalších dvou měsících by podpora zůstala na 50 % předchozího výdělku. V následujícím období by naopak proti současnosti mírně vzrostla, a to ze 40 na 45 % výdělku. Resort chce zároveň sjednotit délku jednotlivých období, která se nyní u starších uchazečů liší.
Zjednodušeně by tedy navrhované sazby vypadaly následovně:
|Období pobírání podpory
|Pravidla v roce 2026
|Návrh na rok 2027
|První období
|80 %
|65 %
|Druhé období
|50 %
|50 %
|Třetí období
|40 %
|45 %
Maximální podpora by klesla téměř o 10 tisíc korun
Změnit se má také maximální částka podpory v nezaměstnanosti. V letošním roce může dosáhnout až 80 % průměrné mzdy, což představuje maximálně 38 537 Kč měsíčně.
Ministerstvo navrhuje strop snížit na 60 % průměrné mzdy. Při použití letošní průměrné mzdy by maximální podpora činila přibližně 28 930 Kč, tedy zhruba o 9 600 Kč méně. Skutečná maximální částka pro rok 2027 se však bude odvíjet od průměrné mzdy rozhodné pro příští rok.
Nižší podpora také po rodičovské nebo péči
Změny se mají dotknout rovněž lidí, kteří před zařazením do evidence neměli příjem ze zaměstnání a nárok na podporu získávají započtením náhradní doby, například péče o dítě nebo blízkou osobu.
V prvních dvou měsících by maximální podpora v těchto případech odpovídala 30 % průměrné mzdy namísto současných 40 %. V dalších dvou měsících by činila 20 % a následně 15 % průměrné mzdy.
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Stát chce ušetřit 4,5 miliardy korun
Ministerstvo očekává, že změna pravidel přinese v roce 2027 úsporu přibližně 4,5 miliardy korun. Současná reforma naopak podle dřívější analýzy MPSV zvyšuje výdaje na podporu v nezaměstnanosti zhruba o čtvrtinu. Resort její rozpočtový dopad vyčísloval přibližně na 4,8 miliardy korun.
Ministerstvo nynější návrh zdůvodňuje také snahou zvýšit motivaci nezaměstnaných k rychlejšímu hledání práce. Proti návratu ke staršímu systému se ale staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlas vyjádřili v dopise ministrovi práce Aleši Juchelkovi.
Je novela o nižší podpoře v nezaměstnanosti již schválena?
Novela o nižší podpoře v nezaměstnanosti není schválená. Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákona o zaměstnanosti dosud vládě nepředložilo.