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Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2027 sníží, plánuje ministr Juchelka. Podpora by někomu klesla až o 10 000 Kč

Michal Bureš
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Podpora v nezaměstnanosti Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Podpora v nezaměstnanosti by se mohla od ledna 2027 výrazně snížit. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje návrat k dřívějším sazbám a zároveň chce omezit maximální částku, kterou mohou nezaměstnaní pobírat. Jaké snížení podpory plánuje ministr Juchelka?

Podpora v nezaměstnanosti má klesnout z 80 na 65 procent

Nejvýraznější změna by se týkala prvních měsíců nezaměstnanosti. V současnosti činí podpora v úvodní části podpůrčí doby 80 % předchozího čistého měsíčního výdělku. Ministerstvo ji chce snížit zpět na 65 %.

Kalkulačka nynější podpory v nezaměstnanosti

V dalších dvou měsících by podpora zůstala na 50 % předchozího výdělku. V následujícím období by naopak proti současnosti mírně vzrostla, a to ze 40 na 45 % výdělku. Resort chce zároveň sjednotit délku jednotlivých období, která se nyní u starších uchazečů liší.

Zjednodušeně by tedy navrhované sazby vypadaly následovně:

Období pobírání podpory Pravidla v roce 2026 Návrh na rok 2027
První období 80 % 65 %
Druhé období 50 % 50 %
Třetí období 40 % 45 %

Maximální podpora by klesla téměř o 10 tisíc korun

Změnit se má také maximální částka podpory v nezaměstnanosti. V letošním roce může dosáhnout až 80 % průměrné mzdy, což představuje maximálně 38 537 Kč měsíčně.

Ministerstvo navrhuje strop snížit na 60 % průměrné mzdy. Při použití letošní průměrné mzdy by maximální podpora činila přibližně 28 930 Kč, tedy zhruba o 9 600 Kč méně. Skutečná maximální částka pro rok 2027 se však bude odvíjet od průměrné mzdy rozhodné pro příští rok.

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Nižší podpora také po rodičovské nebo péči

Změny se mají dotknout rovněž lidí, kteří před zařazením do evidence neměli příjem ze zaměstnání a nárok na podporu získávají započtením náhradní doby, například péče o dítě nebo blízkou osobu.

V prvních dvou měsících by maximální podpora v těchto případech odpovídala 30 % průměrné mzdy namísto současných 40 %. V dalších dvou měsících by činila 20 % a následně 15 % průměrné mzdy.

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Stát chce ušetřit 4,5 miliardy korun

Ministerstvo očekává, že změna pravidel přinese v roce 2027 úsporu přibližně 4,5 miliardy korun. Současná reforma naopak podle dřívější analýzy MPSV zvyšuje výdaje na podporu v nezaměstnanosti zhruba o čtvrtinu. Resort její rozpočtový dopad vyčísloval přibližně na 4,8 miliardy korun.

Ministerstvo nynější návrh zdůvodňuje také snahou zvýšit motivaci nezaměstnaných k rychlejšímu hledání práce. Proti návratu ke staršímu systému se ale staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlas vyjádřili v dopise ministrovi práce Aleši Juchelkovi.

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Je novela o nižší podpoře v nezaměstnanosti již schválena?

Novela o nižší podpoře v nezaměstnanosti není schválená. Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákona o zaměstnanosti dosud vládě nepředložilo.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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