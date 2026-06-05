Poslanci schválili EET 2.0. Kdy by měla evidence tržeb začít platit?

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zavádí elektronickou evidenci tržeb (EET 2.0). Kdy by mělo být EET 2.0 zavedeno? Koho se EET 2.0 bude týkat?
Co všechno novela zákona o EET 2.0 přináší
Navrhovaná evidence tržeb přináší oproti minulosti zásadní zjednodušení. Fungovat bude pouze v jednom online režimu bez složitých variant a výjimek. Systém je postaven na moderních technologiích a má být technicky nenáročný i pro menší podnikatele. EET 2.0 se zaměřuje především na tržby vznikající při osobním kontaktu se zákazníkem, kde je největší prostor pro obcházení pravidel. Pro nejmenší podnikatele s omezeným počtem transakcí stát nabídne bezplatnou aplikaci, aby nemuseli investovat do vlastních technických řešení.
Koho se bude EET 2.0 týkat?
EET 2.0 se bude týkat podnikatelů, kteří dostávají zaplaceno hotově, platební kartou, QR kódem v provozovně či jiným běžným způsobem úhrady na místě, tedy v případech, kdy se jedná o takzvanou kontaktní platbu a tu bude třeba zaevidovat.
Naopak např. na platby realizované na dálku bez „fyzického osobního“ kontaktu prodávajícího se zákazníkem se evidence vztahovat nebude. To znamená, jestliže zákazník zaplatí převodem na účet, do evidence nebude tato platba zahrnuta, nebude záležet, jestli byla vystavena faktura, či ne. Faktury nebude nutné v rámci EET evidovat ani v případě, že k platbě dojde ze strany zákazníka (a bez vědomí prodávajícího) ještě v prostorách provozovny.
Dle Ministerstva financí ČR se EET dotkne přibližně 600 tisíc podnikatelů, což je podobné číslo, jaké mělo ministerstvo při prvním spuštění EET v prosinci 2016.
Návrh pamatuje i na veřejně prospěšné poplatníky, jako jsou například spolky dobrovolných hasičů nebo neziskové organizace. Typické komunitní akce, jako např. ples, zábava nebo slavnost, které jsou součástí jejich hlavní činnosti, zůstanou mimo režim EET. I pro drobné podnikání spolků a jiných neziskových subjektů je připravena výjimka tak, aby nekomplikovala spolkům život.
Koho se bude EET 2.0 týkat? Půjde jej obejít?
Jaké údaje budou podnikatelé v rámci EET odesílat?
Výrazně se omezuje rozsah údajů, které budou podnikatelé odesílat – evidovat se budou jen základní informace o tržbě, nebude již potřeba evidovat např. částky DPH. Nebudou se evidovat žádné informace o konkrétním zboží, zákazníkovi nebo detailu plateb.
Budou se muset účtenky v rámci EET tisknout?
Ne, EET 2.0 nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky, což snižuje náklady i administrativní zátěž podnikatelů oproti původní verzi.
Co podnikatelé v paušálním režimu a EET?
Součástí systému je i takzvaný režim EET OFF. Ten je určen pro podnikatele v 1. pásmu paušální daně s ročními příjmy do 1 milionu Kč, kteří se mohou rozhodnout evidenci tržeb nevyužívat. Namísto toho zaplatí měsíčně paušální daň ve výši 1 500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tento model zohledňuje jejich minimální administrativní kapacity a zároveň zachovává férové podmínky vůči ostatním.
Je novela o EET již schválená?
Novela o EET 2.0 byla poslanci schválená v prvním čtení, nyní návrh zamíří do parlamentních výborů. Novela v Poslanecké sněmovně musí být schválena ještě dvakrát, ve druhém a třetím čtení a následně zamíří do Senátu ČR.
Novelu musí následně podepsat prezident ČR Petr Pavel. Vládní zástupci cílí na to, aby EET 2.0 začal fungovat od 1. ledna 2027, kdy Ministerstvo financí ČR počítá se zkušebním režimem.
Jste pro znovuzavedení EET?
Harmonogram zavedení EET 2.0: start v plánu od ledna 2027
Ministerstvo financí zveřejnilo harmonogram zavedení EET 2.0:
- v polovině června 2026 budou zveřejněny technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů,
- od 1. července 2026 bude zpřístupněno testovací prostředí pro vývojáře pokladních systémů,
- od 1. listopadu 2026 budou dostupné funkce EET 2.0 v prostředí DIS+, včetně možnosti generování certifikátů,
- od 1. prosince 2026 bude spuštěna aplikace MOJE EET,
- od 1. ledna 2027 bude zahájen běžný provoz systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá se zkušebním režimem projektu.
Finanční správa poskytuje databázi dotazů k projektu EET 2.0, kde podnikatelé najdou celou řadu informací. Dotazy kladené veřejností i odpovědi jsou průběžně doplňovány a databáze je zároveň aktualizována, ať už v rámci přípravy zákona nebo i nadále podle vývoje legislativního procesu.