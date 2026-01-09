Paušální daň už je skoro 10 000 korun měsíčně a přesto mnoha OSVČ stojí za to. Kdo chce, má čas na přihlášku do pondělí

Od začátku nového roku se opět zvyšuje paušální daň, která už sice činí necelých 10 000 korun, ale přesto ji opravdu velké množství podnikatelů rádo využívá, protože jim výrazně usnadňuje administrativu spojenou s daněmi z příjmů. A to tím způsobem, že živnostník v paušálním režimu nemusí podávat daňové přiznání.
Termín, do kterého se k ní mohou případní další zájemci přihlásit, navíc zanedlouho uplyne.
Záloha na paušální daň se od 1. ledna zvýšila
Od ledna se částka paušální daně, kterou OSVČ musí každý měsíc odvádět, zvyšuje o 1268 Kč, a to z 8716 Kč na 9984 Kč. Daň z příjmů zůstává stejně vysoká jako v předchozích letech. Co ale vzrostlo, je částka zdravotního pojištění, která byla navýšena o 163 Kč z 3143 Kč na 3306 Kč. K podstatně výraznějšímu navýšení dochází i u sociálního (důchodového) pojištění. Tam byla částka valorizována o 1105 Kč. Sociální pojištění tak vzrostlo z 5473 platných pro minulý rok na 6578 Kč.
Pro další dvě pásma zůstávají částky stejné. Ve druhém pásmu paušální daň v roce 2026 činí 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč, viz tabulka.
|
Pásmo
|
Paušální daň měsíčně
|
Daň z příjmů
|
Sociální pojištění
|
Zdravotní pojištění
|
1. pásmo
|
9 984 Kč
|
100 Kč
|
6 578 Kč
|
3 306 Kč
|
2. pásmo
|
16 745 Kč
|
4936 Kč
|
8191 Kč
|
3591 Kč
|
3. pásmo
|
27 139 Kč
|
9320 Kč
|
12 527 Kč
|
5292 Kč
Do paušálního režimu nemůže vstoupit každá OSVČ
Aby mohla OSVČ vstoupit do režimu paušálního zdanění, musí dodržet hned několik podmínek.
Mezi těmi úplně základními je, že se neřadí mezi plátce DPH a její roční příjmy nejsou vyšší než 2 milióny Kč. Dále nesmí být v insolvenčním řízení a ani mít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou těch, které jsou zdaňovány srážkou podle zvláštní sazby daně. V paušálním režimu pak nesmějí být ani ti podnikatelé, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti.
Ještě další příjmová podmínka musí být dodržena u těch živnostníků, kteří zahájili podnikatelskou činnost. Ti nesmějí mít před datem zahájení příjmy ze závislé činnosti nezdaněné srážkou nebo zdanitelné příjmy z pronájmu, kapitálového majetku anebo ostatní příjmy, které nepodléhají srážkové dani v úhrnu vyšším než 50 000 Kč.
A dále je samozřejmě nutné, aby se OSVČ k režimu stihla přihlásit do zákonného termínu.
K paušální dani je možné se přihlásit pouze do 12. ledna
K paušální dani se není možné přihlásit kdykoliv během zdaňovacího období, resp. kalendářního roku. Zákonným termínem je 10. leden, ale vzhledem k tomu, že ten v roce 2026 vychází na sobotu, se termín posouvá na první pracovní den po víkendu, čili na pondělí 12. ledna.
Připomeňme pak, že tento den neslouží pouze jako uzávěrka pro vstup, ale i pro dobrovolné odhlášení se z paušálního režimu a případnou změnu pásma a navíc i oznámení jiné výše paušální daně za rok 2025. K tomu má dojít, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu a došlo ke splnění podmínek pro vyměření paušální daně.
OSVČ se pak k paušální dani přihlašuje na předepsaném tiskopise, který najde na portálu Finanční správy ČR, kde jej může vyplnit a následně odevzdat přes portál Moje daně. Lze jej také vypracovaný stáhnout a odeslat prostřednictvím datové schránky.
Pokud je pak podnikatel k 31. prosinci 2025 v určitém pásmu v paušálním režimu a neprovede do zákonného termínu žádnou změnu v rámci oznámení, nic se u něj nemění a v roce 2026 bude pokračovat v paušálním režimu ve stejném pásmu jako minulý rok.
Je to více příjmů, co rozhoduje, do jakého pásma paušální daně patříte
Poplatník paušální daně může mít příjmy až do oněch 2 miliónů Kč. K tomu ale ještě navíc platí, že do
- pásma spadají příjmy do 1 000 000 Kč, 1 500 000 Kč, pokud na minimálně 75 % těchto příjmů lze uplatnit výdajové paušály ve výši 60 % nebo 80 %, ale i do výše 2 000 000 Kč, jestliže na 75 % lze využít výdajový paušál ve výši 80 %.
- pásma patří jakékoliv příjmy ze samostatné činnosti do 1 500 000 Kč anebo do 2 000 000 Kč, pokud lze na alespoň 75 % z nich uplatnit paušální výdaj ve výši 60 % nebo 80 %.
- pásma spadají všechny příjmy do 2 000 000 Kč bez ohledu na to, z jakého typu samostatné výdělečné činnosti plynou.
Záloha je splatná ještě tentýž anebo až následující měsíc
Záloha na platbu paušální daně je splatná vždy do 20. dne v měsíci, za který má být uhrazeno. Jiné pravidlo však platí pro osoby, které teprve samostatnou výdělečnou činnost zahájily a společně s tím vstoupily i do režimu paušálního zdanění.
U těch je první záloha splatná do 20. dne následujícího měsíce a to společně se zálohou za tentýž následující měsíc.
Je poté dobré zmínit, že zálohy lze uhradit na několik měsíců dopředu anebo i na celý rok.