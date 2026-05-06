Finance.cz  »  Energie

PRE od května zdražil fixovanou cenu elektřiny i plynu, o kolik?

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Energie-200 Autor: ChatGPT

PRE od května upravila ceny fixovaných tarifů elektřiny a plynu kvůli rostoucím cenám energií na světových trzích. Jak PRE změnila ceny elektřiny a plynu?

Růst cen se dotkne nových smluv u PRE

Změna ceníku se týká pouze nových smluv se závazkem, u nichž domácnosti zaplatí v průměru o několik stovek korun ročně více.

Pro zákazníky s dříve sjednanou fixací nebo smlouvou na dobu neurčitou se podmínky nemění

Zatím společnost PRE základní tarify bez fixace podle něj měnit neplánuje.

Kvůli napjaté situaci na energetických trzích v posledních týdnech zdražovali také další dodavatelé energií.

Jak se změní fixované ceny elektřiny u PRE?

Ceny elektřiny u PRE se zvýší přibližně o 5 %, například elektřina s dvouletou fixací v nejběžnější distribuční sazbě D02d nově vyjde na 3932,50 Kč za MWh včetně DPH.

Pro představu uvedeme ceny u PRE PROUD FAVORIT 2 platné do 30. dubna 2026:

PRE CENÍK

Autor: Michal Bureš

Nyní se podívejme na ceny u téhož produktu platné od 1. května 2026:

PRE - ceny od 1. května 2026

PRE 

Autor: Michal Bureš

Plyn u PRE zdraží zhruba o 9 %

Plyn fixovaný u PRE zdraží přibližně o 9 %, přičemž dvouletá fixace plynu nově stojí 1815 Kč za MWh s DPH.

Podívejte se na ceník produktové řady PRE PLYN FAVORIT 2 do 30. dubna 2026:

PRE plyn před zdražením

 PRE

Autor: Michal Bureš

Plyn PRE po zdražení

 PRE

Autor: Michal Bureš

Dle zástupců PRE se pro domácnosti, které plynem vaří a ohřívají vodu, zdraží zálohy o 100 Kč měsíčně. Pro domácnosti, které plynem ještě topí, se zálohy zvýší o přibližně 300 Kč měsíčně.

Nabíjení elektromobilů se u PRE nezdraží

PRE naopak nezvýšila ceny elektřiny pro veřejné dobíjení elektromobilů na svých nabíjecích stanicích.

Vyúčtování energií by se mohlo zjednodušit. Detailnější informace by si klienti našli v aplikaci Přečtěte si také:

Vyúčtování energií by se mohlo zjednodušit. Detailnější informace by si klienti našli v aplikaci

Zdražily také MND, E.ON či Innogy

PRE není jediným dodavatelem, který v posledních měsících zdražil. Už v březnu upravila ceny fixovaných tarifů například Innogy, vyšší ceny oznámily také Pražská plynárenská, MND nebo E.ON.

Roční vyúčtování služeb v bytě: co pronajímatel i nájemce musí stihnout, aby se vyhnuli pokutám Přečtěte si také:

Roční vyúčtování služeb v bytě: co pronajímatel i nájemce musí stihnout, aby se vyhnuli pokutám

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?