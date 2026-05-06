PRE od května zdražil fixovanou cenu elektřiny i plynu, o kolik?

PRE od května upravila ceny fixovaných tarifů elektřiny a plynu kvůli rostoucím cenám energií na světových trzích. Jak PRE změnila ceny elektřiny a plynu?
Růst cen se dotkne nových smluv u PRE
Změna ceníku se týká pouze nových smluv se závazkem, u nichž domácnosti zaplatí v průměru o několik stovek korun ročně více.
Pro zákazníky s dříve sjednanou fixací nebo smlouvou na dobu neurčitou se podmínky nemění.
Zatím společnost PRE základní tarify bez fixace podle něj měnit neplánuje.
Kvůli napjaté situaci na energetických trzích v posledních týdnech zdražovali také další dodavatelé energií.
Jak se změní fixované ceny elektřiny u PRE?
Ceny elektřiny u PRE se zvýší přibližně o 5 %, například elektřina s dvouletou fixací v nejběžnější distribuční sazbě D02d nově vyjde na 3932,50 Kč za MWh včetně DPH.
Pro představu uvedeme ceny u PRE PROUD FAVORIT 2 platné do 30. dubna 2026:
Nyní se podívejme na ceny u téhož produktu platné od 1. května 2026:
Plyn u PRE zdraží zhruba o 9 %
Plyn fixovaný u PRE zdraží přibližně o 9 %, přičemž dvouletá fixace plynu nově stojí 1815 Kč za MWh s DPH.
Podívejte se na ceník produktové řady PRE PLYN FAVORIT 2 do 30. dubna 2026:
Dle zástupců PRE se pro domácnosti, které plynem vaří a ohřívají vodu, zdraží zálohy o 100 Kč měsíčně. Pro domácnosti, které plynem ještě topí, se zálohy zvýší o přibližně 300 Kč měsíčně.
Nabíjení elektromobilů se u PRE nezdraží
PRE naopak nezvýšila ceny elektřiny pro veřejné dobíjení elektromobilů na svých nabíjecích stanicích.
Zdražily také MND, E.ON či Innogy
PRE není jediným dodavatelem, který v posledních měsících zdražil. Už v březnu upravila ceny fixovaných tarifů například Innogy, vyšší ceny oznámily také Pražská plynárenská, MND nebo E.ON.