Příjemce superdávky čeká v říjnu nové posouzení. Pozor na stav „Přerušeno“ v aplikaci Jenda

Lidé, kteří přešli z původních dávek na superdávku, budou v říjnu dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí tři měsíce, tedy za červenec, srpen a září 2026.
Doklady mohou příjemci dodat dvěma způsoby. Nejjednodušší je využít Klientskou zónu Jenda, případně je možné vše vyřídit osobně na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
Úřad práce doporučuje s doložením podkladů nečekat až na poslední chvíli. Jakmile budou mít příjemci potřebné dokumenty k dispozici, měli by je dodat, aby mohlo přehodnocení dávky proběhnout bez zbytečných komplikací.
Po říjnovém přehodnocení už bude dokládání probíhat pravidelně po třech měsících. Příjemci tak budou muset průběžně prokazovat své aktuální příjmy a náklady spojené s bydlením.
Stav „Přerušeno“ v aplikaci Jenda nemusí znamenat konec superdávky
Úřad práce zároveň upozorňuje na situaci, která může příjemce superdávky znepokojit. V době přehodnocování se totiž může v Klientské zóně Jenda změnit stav dávky ze „Schváleno“ na „Přerušeno“.
Taková změna sama o sobě neznamená, že člověk o superdávku přišel nebo že mu zanikl nárok na její výplatu. Podle Úřadu práce jde o informaci, že je potřeba doplnit údaje nebo dokumenty nutné pro další výplatu dávky.
Navíc nemusí jít pouze o pravidelné tříměsíční přehodnocení. U části lidí, kteří přešli ze starých dávek na superdávku, může k přehodnocení dojít už po první výplatě.