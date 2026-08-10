Příjemci původních dávek dostanou v srpnu poprvé superdávku. Od října se změní její výpočet, spočítejte si novou výši

Přechod na nový systém sociálních dávek vstupuje do další fáze. Po několikaměsíčním přechodném období začíná stát v srpnu vyplácet superdávku také dosavadním příjemcům čtyř sociálních dávek (příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení), které nový systém nahrazuje.
Kdo dostane superdávku v srpnu poprvé?
V srpnu se změna týká především lidí, kteří už před zavedením nového systému pobírali některou ze čtyř původních sociálních dávek. Aby jim nárok na podporu pokračoval i v roce 2026, museli do konce roku 2025 podat žádost o superdávku.
Pokud tak učinili, původní dávky jim během přechodného období dál chodily. Jejich výplata pokračovala až do července 2026, zatímco Úřad práce postupně rozhodoval o nároku na novou dávku. Nyní v srpnu mají dostat první výplatu superdávky.
Lidé, kteří žádnou ze starých dávek nepobírali a o superdávku požádali až po jejím zavedení, mají jiný režim. Jejich žádost se posuzuje jako u nových žadatelů a po přiznání nároku jim dávka začne být vyplácena podle standardních pravidel.
|Kdy
|Stávající příjemci dávek
|Noví žadatelé
|Od 1. října 2025
|Mohli podávat žádost o superdávku, aby jim pokračoval nárok na podporu i v roce 2026.
|Mohli poprvé žádat o superdávku.
|Do 31. prosince 2025
|Kdo podal žádost včas, tomu dál chodily původní dávky během přechodného období.
|U žádostí podaných do konce roku 2025 platila delší lhůta pro vyřízení – až 90 dní.
|Od 1. ledna 2026
|Úřad práce dál rozhodoval o žádostech stávajících příjemců. Původní dávky pokračovaly až do přiznání superdávky.
|U nových žádostí platí standardní lhůta pro vyřízení 30 dní (v odůvodněných případech může být delší).
|Srpen 2026
|První výplata superdávky místo původních dávek.
|Superdávka se vyplácí po přiznání nároku.
Kolik může vaše domácnost získat na superdávce?
Výše nové dávky se odvíjí od příjmů, nákladů na bydlení, složení domácnosti a dalších okolností. Pro orientační představu, na jakou podporu byste mohli mít nárok, můžete využít naši kalkulačku superdávky. (Kalkulačka nezahrnuje změny od 1. října)
Ne všichni si na superdávce polepší. Část domácností může dostat méně
Přechod na nový systém neznamená automaticky vyšší podporu pro všechny příjemce. Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí by po přepočtu na superdávku měla u části domácností podpora klesnout. Z dat ministerstva vyplynulo, že nižší částku by mohlo dostávat zhruba 57 procent posuzovaných domácností. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že právě na základě prvních zkušeností a dat chce upravit některé parametry systému, například oblast podpory bydlení.
Superdávka se od října změní. Upraví se životní minimum, zranitelné osoby i normativy na bydlení
První výplata superdávky pro staré žadatele nebude poslední změnou, která nový systém čeká. Od 1. října se mají upravit některé parametry, které ovlivňují její výpočet. Změny se dotknou především životního minima, vymezení tzv. zranitelných osob a částek používaných při výpočtu nákladů na bydlení.
Nové životní minimum
Jednou z úprav, které se promítnou do výpočtu superdávky, bude změna životního minima. To je důležitá částka, která se používá při posuzování příjmů domácností a ovlivňuje také některé sociální dávky.
Více peněz dostanou:
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jednotlivci – jejich životní minimum vzroste z 4 860 Kč na 5 500 Kč,
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první osoby ve společné domácnosti – částka se zvýší z 4 470 Kč na 5 000 Kč.
Naopak méně dostane:
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druhá a další dospělá osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem – jejich částka klesne z 4 040 Kč na 3 750 Kč.
Beze změny zůstane životní minimum pro nezaopatřené děti. Stejné částky budou platit pro děti do 6 let, děti od 6 do 15 let i nezaopatřené děti od 15 do 26 let.
Rozšíří se okruh zranitelných osob
Od října se upraví také pravidla pro takzvané zranitelné osoby. Jde o skupiny lidí, které mají při výpočtu superdávky výhodnější postavení, například se u nich lépe zohledňují náklady na bydlení nebo se na ně nevztahují některé podmínky spojené s pracovní aktivitou.
Nejvýraznější změnou bude rozšíření ochrany pro samoživitele. Za zranitelnou osobu se nově bude považovat také osamělý rodič pečující o dítě mladší 15 let. Dosavadní hranice byla nastavena na dítě mladší 7 let. Celý seznam zranitelných osob najdete zde.
Nové normativy mají lépe odrážet ceny bydlení v jednotlivých regionech
Od října se změní také způsob, podle kterého se stanovují normativní náklady na bydlení. Ty představují maximální částku nákladů na bydlení, ze které se při výpočtu superdávky vychází. Pokud domácnost platí za bydlení více, než odpovídá stanovenému normativu, při výpočtu dávky se zohlední pouze tato hranice.
Dosavadní systém pracoval jen s několika širokými kategoriemi podle velikosti obce. Nově se budou normativy určovat podle jednotlivých okresů, celkem tedy podle 77 regionů. Cílem je lépe zohlednit rozdíly v cenách nájemního bydlení v různých částech Česka.
Při výpočtu se navíc nebude vycházet z jednoduchého průměru nájmů, ale z typických hodnot nájemného v daném okrese. U běžných domácností se bude vycházet z 50. percentilu, tedy z částky odpovídající situaci, kdy je přibližně polovina nájmů levnější a polovina dražší. U zranitelných domácností se použije vyšší hranice, aby systém lépe zohlednil jejich složitější možnosti změnit bydlení nebo zvýšit příjmy.
Přesné nové částky normativů zatím ministerstvo oficiálně nezveřejnilo. Uvedlo, že je zveřejní tak, aby byly k dispozici pro použití od 1. října 2026. Orientační kalkulačka superdávky už ale s připravovanými změnami počítá.
Jak se změny projeví v praxi?
Přesný dopad nových pravidel bude záležet na konkrétní situaci každé domácnosti. V našem nedávném článku jsme pro vás proto připravili srovnávací příklady, které ukazují, jak by se mohla změnit výše superdávky po říjnových úpravách.